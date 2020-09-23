Погода в Україні 23 вересня: точний прогноз на сьогодні

23 вересня в Україні переважатиме тепла осіння погода без дощів, лише ранкові тумани можуть створити труднощі для водіїв. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

23 вересня, у середу, в Україні визначатиму погоду антициклон, тому бабине літо затримається ще на кілька днів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, найближчі опади можна очікувати аж у неділю.

"І знову в нас – антициклон. Він грайливо тримає бабине літо за талію, не відпускає. 23 вересня в Україні скрізь – сухо, сонячно, тепло, +22+28 градусів. Не забувайте, що вночі ходять, скучають, чіпляються до водіїв тумани. У Києві – сонце і +25 градусів. Найближчі дощі прийдуть у неділю. А поки що разом з антициклоном із усієї сили тримаємо за спідницю бабине літо – хай посидить ще з нами на сонці, насіння разом полускаємо, горіхи поїмо, яблука, гарбузи попечем, попліткуємо", – додала вона.

Прогноз погоди на 23 вересня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +23+25

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +23+25

Хмельницький +23+25

Житомир +23+25

Чернігів +23+25

Черкаси +23+25

Миколаїв +24+26

Одеса +21+23

Херсон +24+26

Сімферополь +24+26

Полтава +23+25

Суми +23+25

Харків +23+25

Дніпро +24+26

Запоріжжя +24+26

Донецьк +24+26

Луганськ +23+25

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