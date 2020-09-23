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Погода в Україні 23 вересня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

23 вересня в Україні переважатиме тепла осіння погода без дощів, лише ранкові тумани можуть створити труднощі для водіїв. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

23 вересня, у середу, в Україні визначатиму погоду антициклон, тому бабине літо затримається ще на кілька днів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, найближчі опади можна очікувати аж у неділю.

"І знову в нас антициклон. Він грайливо тримає бабине літо за талію, не відпускає. 23 вересня в Україні скрізь сухо, сонячно, тепло, +22+28 градусів. Не забувайте, що вночі ходять, скучають, чіпляються до водіїв тумани. У Києві сонце і +25 градусів. Найближчі дощі прийдуть у неділю. А поки що разом з антициклоном із усієї сили тримаємо за спідницю бабине літо хай посидить ще з нами на сонці, насіння разом полускаємо, горіхи поїмо, яблука, гарбузи попечем, попліткуємо", – додала вона.

Прогноз погоди на 23 вересня у містах України:

Погода в Україні 23 вересня: точний прогноз на сьогодні - фото 426884
  • Ужгород +24+26
  • Львів +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +23+25
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +21+23
  • Херсон +24+26
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +23+25
  • Суми +23+25
  • Харків +23+25
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +23+25

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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