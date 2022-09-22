Погода в Україні 23 вересня: синоптик попередила про опади у День осіннього рівнодення

23 вересня в Україні відбудеться повноцінний перехід до осінньої погоди. Детальний прогноз по містах читайте далі.

23 вересня, у п'ятницю, розпочнеться астрономічна осінь – День осіннього рівнодення. Відповідно до даних Укргідрометцентру, очікується хмарна погода з опадами.

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Від 23 вересня починає зменшуватися день – темний час доби переважатиме. День зменшуватиметься до 22 грудня.

У п'ятницю в більшості областей України знову переважатиме волога погода з періодичними дощами – так що для нас осінь вже не в новинку. Виняток – смуга від Сумщини, через Полтавщину, Дніпро з районами, Миколаївщину, Херсонщину до Криму. Тут опади малоймовірні. Температура повітря передбачається невисокою, вдень очікується +10+15 градусів, найтепліше буде на Запоріжжі, Донеччині, Миколаївщині та в Криму, +15+19 градусів, – йдеться у повідомленні синоптика Наталки Діденко.

У Києві на День осіннього рівнодення місцями пройде дощ, протягом дня температура повітря становитиме +10+12 градусів.

Прогноз погоди на 23 вересня у містах України:

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