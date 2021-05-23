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Погода в Україні 23 травня: у яких областях очікуються дощі
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23 травня весняне тепло затримається в країні, але атмосферний фронт принесе більше опадів. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
23 травня, у неділю, частину країни накриються дощі з грозами. Атмосферний фронт зачепить більшість областей, крім Дніпропетровщини, південних та східних, де буде сонячно та сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Повітря буде комфортним, протягом дня очікується +20+24 градуси, в західних областях +17+22 градуси. У неділю на південному сході України – найтепліше, +23+26 градусів. У Києві з'явиться дощ, можливо, з грозою, денна температура повітря становитиме +18+21 градус", – додала вона.
Прогноз погоди на 23 травня у містах України:
- Ужгород +16+18
- Львів +17+19
- Чернівці +17+19
- Івано-Франківськ +17+19
- Тернопіль +17+19
- Рівне +17+19
- Луцьк +17+19
- Вінниця +18+20
- Хмельницький +18+20
- Житомир +17+19
- Чернігів +18+20
- Черкаси +21+23
- Миколаїв +23+25
- Одеса +23+25
- Херсон +23+25
- Сімферополь +23+25
- Полтава +22+24
- Суми +19+15
- Харків +22+24
- Дніпро +23+25
- Запоріжжя +22+24
- Донецьк +23+25
- Луганськ +23+25
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