Погода в Україні 23 травня: у яких областях очікуються дощі

23 травня весняне тепло затримається в країні, але атмосферний фронт принесе більше опадів. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

23 травня, у неділю, частину країни накриються дощі з грозами. Атмосферний фронт зачепить більшість областей, крім Дніпропетровщини, південних та східних, де буде сонячно та сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Повітря буде комфортним, протягом дня очікується +20+24 градуси, в західних областях +17+22 градуси. У неділю на південному сході України – найтепліше, +23+26 градусів. У Києві з'явиться дощ, можливо, з грозою, денна температура повітря становитиме +18+21 градус", – додала вона.

Прогноз погоди на 23 травня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +17+19

Чернівці +17+19

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +17+19

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +18+20

Хмельницький +18+20

Житомир +17+19

Чернігів +18+20

Черкаси +21+23

Миколаїв +23+25

Одеса +23+25

Херсон +23+25

Сімферополь +23+25

Полтава +22+24

Суми +19+15

Харків +22+24

Дніпро +23+25

Запоріжжя +22+24

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

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