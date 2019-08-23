Погода в Україні 23 серпня: що чекати на День Прапора

23 серпня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, а локальні дощі пройдуть лише у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

23 серпня, у п'ятницю, антициклон визначатиме погоду на більшості території країни. Винятком з правил стануть північний схід та Прикарпаття, де можливі локальні дощі з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

"Температура повітря у західних областях та у північній частині протягом дня коливатиметься близько +24+29 градусів. А ось на півдні, у східних областях та в більшості центральних, окрім Вінниччини, спека втримається. Передбачається максимально +30+35 градусів. У більшості областей вітер буде поривчастим, подекуди до сильного", – йдеться у повідомленні.

У Києві 23-24 серпня також втримається суха та малохмарна погода, а вітер посилиться до 12-15 м/с. Що ж до температури, то вдень повітря прогріється до +25+28.

Прогноз погоди на 23 серпня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +23+25

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль 23+25

Рівне +24+26

Луцьк +23+25

Вінниця +27+29

Хмельницький +24+26

Житомир +25+27

Чернігів +24+26

Черкаси +26+28

Миколаїв +32+34

Одеса +32+34

Херсон +32+34

Полтава +28+30

Суми +25+27

Харків +28+30

Дніпро +30+32

Запоріжжя +32+34

Донецьк +30+32

Луганськ +30+32

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