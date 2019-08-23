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Погода в Україні 23 серпня: що чекати на День Прапора

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Погода на День Прапора - фото 1
Погода на День Прапора / canberraandbeyond.wordpress.com

23 серпня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, а локальні дощі пройдуть лише у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

23 серпня, у п'ятницю, антициклон визначатиме погоду на більшості території країни. Винятком з правил стануть північний схід та Прикарпаття, де можливі локальні дощі з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

"Температура повітря у західних областях та у північній частині протягом дня коливатиметься близько +24+29 градусів. А ось на півдні, у східних областях та в більшості центральних, окрім Вінниччини, спека втримається. Передбачається максимально +30+35 градусів. У більшості областей вітер буде поривчастим, подекуди до сильного", – йдеться у повідомленні.
У Києві 23-24 серпня також втримається суха та малохмарна погода, а вітер посилиться до 12-15 м/с. Що ж до температури, то вдень повітря прогріється до +25+28.

Прогноз погоди на 23 серпня у містах України:

Погода в Україні 23 серпня: що чекати на День Прапора - фото 349520
  • Ужгород +29+31
  • Львів +23+25
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль 23+25
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +32+34
  • Одеса +32+34
  • Херсон +32+34
  • Полтава +28+30
  • Суми +25+27
  • Харків +28+30
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +32+34
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +30+32

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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