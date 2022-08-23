Погода в Україні 23 серпня: прогноз на День Прапора України

23 серпня в Україні переважатиме спекотна погода, але місцями все ж очікується інший прогноз. Детальний прогноз на 23 серпня по містах читайте далі.

23 серпня, у вівторок, на День Державного Прапора України, погода буде сонячною та спекотною. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, температура повітря впродовж дня коливатиметься від +26 градусів на заході до +34 градусів на сході України.

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Особливість дня – сильний вітер південно-східного напрямку завіватиме у східних та центральних областях:

Дещо свіжіше буде в західних областях, +26+29 градусів. Найспекотніше – у східній частині, +30+34 градуси. Загалом, у більшості областей очікується +28+32 градуси. Дощів не видно, хіба що в Карпатах та навколо гір можливі локальні, з грозою, – зазначила вона.

У Києві 23-го серпня буде сонячно сухо та спекотно. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +30 градусів. Послаблення спеки видно з кінця серпня – початку вересня.

Прогноз погоди на 23 серпня у містах України:

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