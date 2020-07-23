Погода в Україні 23 липня: точний прогноз на сьогодні

23 липня майже по всій країні втримається малохмарна та спекотна погода, лише у кількох областях очікуються грозові дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

23 липня, у четвер, в Україні переважатиме суха погода, лише на Заході країни можливі періодичні дощі з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря обіцяє й далі бути комфортною. Протягом дня 23-го липня очікується +23+29 градусів, на Півдні до +25+30 градусів. У Києві комфортна погода – сонце, білі хмарки, +23 градуси. Ближче до вихідних потепліє на 3-5 градусів, але збільшаться шанси на дощ з грозою. Отже, найближчим часом грозові дощі – на Заході, на Півночі – періодичні опади в кінці тижня, Південь, Схід, більшість Центру – у сухій погоді", – додала вона.

Прогноз погоди на 23 липня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +21+23

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +21+23

Рівне +20+22

Луцьк +21+23

Вінниця +22+24

Хмельницький +21+23

Житомир +21+23

Чернігів +21+23

Черкаси +23+25

Миколаїв +27+29

Одеса +25+27

Херсон +27+29

Сімферополь +29+31

Полтава +23+25

Суми +21+23

Харків +24+27

Дніпро +24+27

Запоріжжя +26+28

Донецьк +25+27

Луганськ +24+27

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