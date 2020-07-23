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Погода в Україні 23 липня: точний прогноз на сьогодні
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23 липня майже по всій країні втримається малохмарна та спекотна погода, лише у кількох областях очікуються грозові дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
23 липня, у четвер, в Україні переважатиме суха погода, лише на Заході країни можливі періодичні дощі з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря обіцяє й далі бути комфортною. Протягом дня 23-го липня очікується +23+29 градусів, на Півдні до +25+30 градусів. У Києві комфортна погода – сонце, білі хмарки, +23 градуси. Ближче до вихідних потепліє на 3-5 градусів, але збільшаться шанси на дощ з грозою. Отже, найближчим часом грозові дощі – на Заході, на Півночі – періодичні опади в кінці тижня, Південь, Схід, більшість Центру – у сухій погоді", – додала вона.
Прогноз погоди на 23 липня у містах України:
- Ужгород +24+26
Львів +21+23
Чернівці +22+24
Івано-Франківськ +22+24
Тернопіль +21+23
Рівне +20+22
Луцьк +21+23
Вінниця +22+24
Хмельницький +21+23
Житомир +21+23
Чернігів +21+23
Черкаси +23+25
Миколаїв +27+29
Одеса +25+27
Херсон +27+29
Сімферополь +29+31
Полтава +23+25
Суми +21+23
Харків +24+27
Дніпро +24+27
Запоріжжя +26+28
Донецьк +25+27
Луганськ +24+27
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