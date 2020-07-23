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Погода в Україні 23 липня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

23 липня майже по всій країні втримається малохмарна та спекотна погода, лише у кількох областях очікуються грозові дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

23 липня, у четвер, в Україні переважатиме суха погода, лише на Заході країни можливі періодичні дощі з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря обіцяє й далі бути комфортною. Протягом дня 23-го липня очікується +23+29 градусів, на Півдні до +25+30 градусів. У Києві комфортна погода – сонце, білі хмарки, +23 градуси. Ближче до вихідних потепліє на 3-5 градусів, але збільшаться шанси на дощ з грозою. Отже, найближчим часом грозові дощі – на Заході, на Півночі – періодичні опади в кінці тижня, Південь, Схід, більшість Центру – у сухій погоді", – додала вона.

Прогноз погоди на 23 липня у містах України:

Погода в Україні 23 липня: точний прогноз на сьогодні - фото 417131
  • Ужгород +24+26
    Львів +21+23
    Чернівці +22+24
    Івано-Франківськ +22+24
    Тернопіль +21+23
    Рівне +20+22
    Луцьк +21+23
    Вінниця +22+24
    Хмельницький +21+23
    Житомир +21+23
    Чернігів +21+23
    Черкаси +23+25
    Миколаїв +27+29
    Одеса +25+27
    Херсон +27+29
    Сімферополь +29+31
    Полтава +23+25
    Суми +21+23
    Харків +24+27
    Дніпро +24+27
    Запоріжжя +26+28
    Донецьк +25+27
    Луганськ +24+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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