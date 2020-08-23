Погода в Україні 23-24 серпня: точний прогноз по містах

На вихідних, 23-24 серпня, в Україні побільшає дощів, а температура повітря трохи знизиться. Детальний прогноз погоди по містах читайте далі.

23 серпня, на День Прапора, дощовий фронт опиниться на західних областях, де буде волого, а температура опуститься до +24+28. У Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, на решті території країни втримається суха та спекотна погода до +25+30.

"На День Незалежності України фронт посунеться далі і тому дощі, окрім Заходу, досягнуть ще й північної частини (окрім Сумщини). Решта областей перебуватимуть у сухій повітряній масі. Температура повітря в понеділок на Півночі та Заході буде невисокою, комфортною, +23+26 градусів. На Сході, Півдні та в центральній частині України 24-го серпня очікується +26+31 градус. У Києві на День Прапора потепліє до +28, +29 градусів, буде сонячно та сухо. На День Незалежності у столиці є шанси на дощ, а температура повітря знизиться до +23+25 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 23 серпня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +25+27

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +27+29

Тернопіль +26+28

Рівне +25+27

Луцьк +24+26

Вінниця +27+29

Хмельницький +27+29

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +25+27

Миколаїв +27+29

Одеса +26+28

Херсон +26+28

Сімферополь +27+29

Полтава +24+26

Суми +24+26

Харків +25+27

Дніпро +26+28

Запоріжжя +26+28

Донецьк +26+28

Луганськ +24+26

Прогноз погоди на 24 серпня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +23+25

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +22+24

Рівне +22+24

Луцьк +23+25

Вінниця +24+25

Хмельницький +23+25

Житомир +22+24

Чернігів +22+24

Черкаси +26+28

Миколаїв +29+31

Одеса +26+28

Херсон +29+31

Сімферополь +29+31

Полтава +26+28

Суми +24+26

Харків +27+29

Дніпро +28+30

Запоріжжя +27+29

Донецьк +28+30

Луганськ +26+28

Читайте також: Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць