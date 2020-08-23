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Погода в Україні 23-24 серпня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на 23-24 серпня - фото 1
Прогноз погоди на 23-24 серпня

На вихідних, 23-24 серпня, в Україні побільшає дощів, а температура повітря трохи знизиться. Детальний прогноз погоди по містах читайте далі.

23 серпня, на День Прапора, дощовий фронт опиниться на західних областях, де буде волого, а температура опуститься до +24+28. У Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, на решті території країни втримається суха та спекотна погода до +25+30.

"На День Незалежності України фронт посунеться далі і тому дощі, окрім Заходу, досягнуть ще й північної частини (окрім Сумщини). Решта областей перебуватимуть у сухій повітряній масі. Температура повітря в понеділок на Півночі та Заході буде невисокою, комфортною, +23+26 градусів. На Сході, Півдні та в центральній частині України 24-го серпня очікується +26+31 градус. У Києві на День Прапора потепліє до +28, +29 градусів, буде сонячно та сухо. На День Незалежності у столиці є шанси на дощ, а температура повітря знизиться до +23+25 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 23 серпня у містах України:

Погода в Україні 23-24 серпня: точний прогноз по містах - фото 421451
  • Ужгород +26+28
  • Львів +25+27
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +27+29
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +27+29
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +26+28
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +24+26
  • Суми +24+26
  • Харків +25+27
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +24+26

Прогноз погоди на 24 серпня у містах України:

Погода в Україні 23-24 серпня: точний прогноз по містах - фото 421452
  • Ужгород +24+26
  • Львів +23+25
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +24+25
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +26+28
  • Херсон +29+31
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +26+28
  • Суми +24+26
  • Харків +27+29
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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