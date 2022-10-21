Погода в Україні 22 жовтня: синоптик попередила про різку зміну погоди з суботи на неділю

22 жовтня майже по всій Україні переважатиме приємна погода, яка вже у неділю зміниться. Детальний прогноз дізнавайтесь далі.

22 жовтня, у суботу, в Україні буде без опадів. Неділя – із дощами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вітер у суботу – південний, у неділю – перехід на північно-західний, поривчатий.

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Температура повітря найвищою очікується вихідними на заході та півдні України, протягом дня +12+18 градусів. На решті території стовпчики термометрів коливатимуться в межах +9+14 градусів. Найближча ніч – холодна, 0+5 градусів. У ніч на неділю хмарність завадить вихолодженню повітря, потепліє вночі до +7+12 градусів, – додала вона.

У Києві 22-го жовтня буде сухо, 23-го жовтня очікуються дощі, які в другій половині дня неділі припиняться. Температура повітря у столиці передбачається максимально +10+13 градусів, з понеділка потепліє до +14+16 градусів.

Прогноз погоди на 22 жовтня у містах України:

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