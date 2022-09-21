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Погода в Україні 22 вересня: синоптики попередили, де пройдуть дощі
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22 вересня в Україні все ще затримається волога погода, але дощів поменшає. Детальний прогноз по містах читайте далі.
22 вересня, у четвер, невеликі дощі пройдуть у північних та західних областях, а також на Черкащині, на Вінниччині та у Криму. Відповідно до даних Укргідрометцентру, на решті території країни очікується суха та малохмарна погода без значних опадів.
І ще: Погода у вересні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Вітер північно-західний до 5-10 м/с. Температура вдень +10+15°, у південній та східній частинах +16+19°, на високогір'ї Карпат протягом доби +1+6°, – йдеться у повідомленні.
На Київщині 22 вересня переважатиме хмарна погода з проясненнями, можливий невеликий дощ, а температура вдень втримається на рівні +10+15.
Прогноз погоди на 22 вересня у містах України:
- Ужгород +12+14
- Львів +12+14
- Івано-Франківськ +12+14
- Чернівці +12+14
- Тернопіль +12+14
- Рівне +12+14
- Луцьк +12+14
- Вінниця +13+15
- Хмельницький +12+14
- Житомир +12+14
- Чернігів +12+14
- Черкаси +13+15
- Кропивницький +14+16
- Миколаїв +16+18
- Одеса +16+18
- Херсон +16+18
- Сімферополь +16+18
- Полтава +14+16
- Суми +12+14
- Харків +16+18
- Дніпро +15+17
- Запоріжжя +16+18
- Донецьк +16+18
- Луганськ +16+18
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