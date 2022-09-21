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Погода в Україні 22 вересня: синоптики попередили, де пройдуть дощі

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Прогноз погоди на 22 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 22 вересня 2022 в Україні / Marissa Daeger on Unsplash

22 вересня в Україні все ще затримається волога погода, але дощів поменшає. Детальний прогноз по містах читайте далі.

22 вересня, у четвер, невеликі дощі пройдуть у північних та західних областях, а також на Черкащині, на Вінниччині та у Криму. Відповідно до даних Укргідрометцентру, на решті території країни очікується суха та малохмарна погода без значних опадів.

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Вітер північно-західний до 5-10 м/с. Температура вдень +10+15°, у південній та східній частинах +16+19°, на високогір'ї Карпат протягом доби +1+6°, – йдеться у повідомленні.

На Київщині 22 вересня переважатиме хмарна погода з проясненнями, можливий невеликий дощ, а температура вдень втримається на рівні +10+15.

Прогноз погоди на 22 вересня у містах України:

Погода в Україні 22 вересня: синоптики попередили, де пройдуть дощі - фото 513413
  • Ужгород +12+14
  • Львів +12+14
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Чернівці +12+14
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +13+15
  • Кропивницький +14+16
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +16+18
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +14+16
  • Суми +12+14
  • Харків +16+18
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

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