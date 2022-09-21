Погода в Україні 22 вересня: синоптики попередили, де пройдуть дощі

Прогноз погоди на 22 вересня 2022 в Україні / Marissa Daeger on Unsplash

22 вересня в Україні все ще затримається волога погода, але дощів поменшає. Детальний прогноз по містах читайте далі.

22 вересня, у четвер, невеликі дощі пройдуть у північних та західних областях, а також на Черкащині, на Вінниччині та у Криму. Відповідно до даних Укргідрометцентру, на решті території країни очікується суха та малохмарна погода без значних опадів.

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Вітер північно-західний до 5-10 м/с. Температура вдень +10+15°, у південній та східній частинах +16+19°, на високогір'ї Карпат протягом доби +1+6°, – йдеться у повідомленні.

На Київщині 22 вересня переважатиме хмарна погода з проясненнями, можливий невеликий дощ, а температура вдень втримається на рівні +10+15.

Прогноз погоди на 22 вересня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +12+14

Івано-Франківськ +12+14

Чернівці +12+14

Тернопіль +12+14

Рівне +12+14

Луцьк +12+14

Вінниця +13+15

Хмельницький +12+14

Житомир +12+14

Чернігів +12+14

Черкаси +13+15

Кропивницький +14+16

Миколаїв +16+18

Одеса +16+18

Херсон +16+18

Сімферополь +16+18

Полтава +14+16

Суми +12+14

Харків +16+18

Дніпро +15+17

Запоріжжя +16+18

Донецьк +16+18

Луганськ +16+18

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