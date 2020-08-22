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Погода в Україні 22 серпня: у яких областях дощитиме

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

22 серпня в Україні побільшає дощів, а спека трохи послабиться. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

22 серпня, у суботу, у короткочасні зливи з грозами очікуються на Херсонщині, Миколаївщині, Донеччині, Луганщині, у Запоріжжі, у Кримі, а також у районах Дніпра. У решті областях буде сухо та сонячно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря нарешті одна з найвищих очікується в західній частині України і, традиційно, на Півдні: +25+30 градусів. Несподівано найсвіжіше буде на південному сході і, що логічно, на Півночі України: +22+25 градусів. У центральних областях та на Харківщині денний максимум крутитиметься поблизу +24+28 градусів. У Києві вдень у суботу буде сухо, малохмарно та комфортно, +25 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 22 серпня у містах України:

Погода в Україні 22 серпня: у яких областях дощитиме - фото 421348
  • Ужгород +28+30
  • Львів +27+29
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +27+29
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +28+30
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +25+27
  • Суми +24+26
  • Харків +25+27
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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