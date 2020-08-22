Погода в Україні 22 серпня: у яких областях дощитиме

22 серпня в Україні побільшає дощів, а спека трохи послабиться. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

22 серпня, у суботу, у короткочасні зливи з грозами очікуються на Херсонщині, Миколаївщині, Донеччині, Луганщині, у Запоріжжі, у Кримі, а також у районах Дніпра. У решті областях буде сухо та сонячно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря нарешті одна з найвищих очікується в західній частині України і, традиційно, на Півдні: +25+30 градусів. Несподівано найсвіжіше буде на південному сході і, що логічно, на Півночі України: +22+25 градусів. У центральних областях та на Харківщині денний максимум крутитиметься поблизу +24+28 градусів. У Києві вдень у суботу буде сухо, малохмарно та комфортно, +25 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 22 серпня у містах України:

Ужгород +28+30

Львів +27+29

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +26+28

Рівне +26+28

Луцьк +27+29

Вінниця +27+29

Хмельницький +26+28

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +25+27

Миколаїв +27+29

Одеса +28+30

Херсон +26+28

Сімферополь +26+28

Полтава +25+27

Суми +24+26

Харків +25+27

Дніпро +25+27

Запоріжжя +26+28

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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