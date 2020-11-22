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Погода в Україні 22 листопада: прогноз на неділю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

22 листопада в більшості областей очікується холодна та вітряна погода з туманами та ожеледицею. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

22 листопада, у неділю, у західних та північних областях прогнозується сильний вітер та туманна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У ніч на неділю ситуація ускладниться на Сході України, у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях - передбачається невеликий та помірний сніг, можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, ризик ДТП! Вдень опади та явища там послабшають і припиняться. На решті території України протягом доби 22 листопада без істотних опадів", – додала вона.

У Києві 22 листопада прогнозується холодна погода без значних опадів, але з сильним вітром, вдень до +2+3.

Прогноз погоди на 22 листопада у містах України:

Погода в Україні 22 листопада: прогноз на неділю - фото 436026
  • Ужгород +3+5
  • Львів +3+5
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +3+5
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +3+5
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +3+5
  • Полтава +-1+1
  • Суми +-1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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