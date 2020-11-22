Погода в Україні 22 листопада: прогноз на неділю

22 листопада в більшості областей очікується холодна та вітряна погода з туманами та ожеледицею. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

22 листопада, у неділю, у західних та північних областях прогнозується сильний вітер та туманна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У ніч на неділю ситуація ускладниться на Сході України, у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях - передбачається невеликий та помірний сніг, можливе налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця, ризик ДТП! Вдень опади та явища там послабшають і припиняться. На решті території України протягом доби 22 листопада – без істотних опадів", – додала вона.

У Києві 22 листопада прогнозується холодна погода без значних опадів, але з сильним вітром, вдень до +2+3.

Прогноз погоди на 22 листопада у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +3+5

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +3+5

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця +3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +3+5

Чернігів -1+1

Черкаси +3+5

Миколаїв +3+5

Одеса +3+5

Херсон +3+5

Сімферополь +3+5

Полтава +-1+1

Суми +-1+1

Харків -1+1

Дніпро -1+1

Запоріжжя 0+2

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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