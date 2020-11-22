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Погода в Україні 22 листопада: прогноз на неділю
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22 листопада в більшості областей очікується холодна та вітряна погода з туманами та ожеледицею. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
22 листопада, у неділю, у західних та північних областях прогнозується сильний вітер та туманна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"У ніч на неділю ситуація ускладниться на Сході України, у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях - передбачається невеликий та помірний сніг, можливе налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця, ризик ДТП! Вдень опади та явища там послабшають і припиняться. На решті території України протягом доби 22 листопада – без істотних опадів", – додала вона.
У Києві 22 листопада прогнозується холодна погода без значних опадів, але з сильним вітром, вдень до +2+3.
Прогноз погоди на 22 листопада у містах України:
- Ужгород +3+5
- Львів +3+5
- Чернівці +3+5
- Івано-Франківськ +3+5
- Тернопіль +3+5
- Рівне +3+5
- Луцьк +3+5
- Вінниця +3+5
- Хмельницький +3+5
- Житомир +3+5
- Чернігів -1+1
- Черкаси +3+5
- Миколаїв +3+5
- Одеса +3+5
- Херсон +3+5
- Сімферополь +3+5
- Полтава +-1+1
- Суми +-1+1
- Харків -1+1
- Дніпро -1+1
- Запоріжжя 0+2
- Донецьк -1+1
- Луганськ -1+1
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