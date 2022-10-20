Погода в Україні 21 жовтня: у яких областях очікується потепління

21 жовтня в Україні поступово почне підійматись температура повітря, а дощі відступлять. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

21 жовтня, у п'ятницю, майже по всій країні відчутно потепліє. Найвища температура повітря сягне позначок у +10+14 у західних та південних областях, а в решті очікується до +8+12. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Вночі холодно, правда, але ж – середина осені, очікується від 2 морозу до 4 тепла. У п'ятницю в більшості областей опадів не буде, навіть визиратиме сонце – антициклон. Атмосферні фронти гулятимуть поки що по Західній Європі, лише в нічні години на сході України пройде невеликий дощ. Вітер стихне, буде помірним чи невеликим, – поділилась вона.

У Києві 21 жовтня також переважатиме суха погода з мінливою хмарністю, а вдень прогріється до +10+11 градусів. Далі ж по всій країні продовжить підійматись температура повітря, а дощі повернуться 23 жовтня.

Прогноз погоди на 21 жовтня по містах України:

Вимикання світла відбувається не завжди за графіком, українці та дисципліна часом – паралельні лінії, тому такі маленькі несподівані радощі тішать можливістю швиденько зварити в гейзерній кавоварці на електроплиті каву. Економимо максимально електроенергію – така допомога країні доступна кожному! – нагадала Діденко.

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