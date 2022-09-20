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Погода в Україні 21 вересня: у яких областях буде найхолодніше

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Прогноз погоди на 21 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 21 вересня 2022 в Україні / Kelly Sikkema on Unsplash

21 вересня в Україні погоду визначатиме циклон, тому майже у всіх областях очікуються дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

21 вересня, у середу, через циклон дощі захоплять північні, центральні та західні області. А в Карпатах картину доповнить мокрий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у південних та східних областях втримається суха та місцями сонячна погода.

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Впродовж дня в Україні передбачається +10+16 градусів, на сході та півдні +16+21 градус. У Києві скоро будемо кумкати – в середу знову мокра погода, знову дощ. Температура повітря вдень стовпчики термометрів зможуть прорватися лише до +12 градусів, – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 21 вересня у містах України:

Погода в Україні 21 вересня: у яких областях буде найхолодніше - фото 513356
  • Ужгород +12+14
  • Львів +10+12
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Чернівці +12+14
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +11+13
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +11+13
  • Кропивницький +13+15
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +117+19
  • Херсон +17+19
  • Сімферополь +17+19
  • Полтава +11+13
  • Суми +12+14
  • Харків +15+17
  • Дніпро +14+17
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +18+20

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