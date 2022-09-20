Погода в Україні 21 вересня: у яких областях буде найхолодніше

21 вересня в Україні погоду визначатиме циклон, тому майже у всіх областях очікуються дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

21 вересня, у середу, через циклон дощі захоплять північні, центральні та західні області. А в Карпатах картину доповнить мокрий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у південних та східних областях втримається суха та місцями сонячна погода.

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Впродовж дня в Україні передбачається +10+16 градусів, на сході та півдні +16+21 градус. У Києві скоро будемо кумкати – в середу знову мокра погода, знову дощ. Температура повітря вдень стовпчики термометрів зможуть прорватися лише до +12 градусів, – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 21 вересня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +10+12

Івано-Франківськ +9+11

Чернівці +12+14

Тернопіль +11+13

Рівне +11+13

Луцьк +11+13

Вінниця +12+14

Хмельницький +11+13

Житомир +11+13

Чернігів +11+13

Черкаси +11+13

Кропивницький +13+15

Миколаїв +16+18

Одеса +117+19

Херсон +17+19

Сімферополь +17+19

Полтава +11+13

Суми +12+14

Харків +15+17

Дніпро +14+17

Запоріжжя +17+19

Донецьк +16+18

Луганськ +18+20

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