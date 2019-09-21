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Погода в Україні 21 вересня: тепло повертається

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

21 вересня в Україні поступово почне підійматись температура повітря, а в кількох областях пройдуть дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

21 вересня, в суботу, по всій країні очікується незначне потепління після нічних заморозків, а також поривчастий вітер до 5-12 м/с. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень температура повітря підвищиться скромно, +12+15 градусів, на Півдні очікується +14+19 градусів. Дощі у суботу пройдуть на Житомирщині, Рівненщині, у Дніпропетровській області та в східній частині України. На решті території – без істотних опадів. У Києві 21-го вересня погода передбачається переважно сухою, але холодною та вітряною. Вдень близько +12 градусів", відзначила вона. А вже в неділю можна розраховувати на суттєве потепління.

Прогноз погоди на 21 вересня у містах України:

Погода в Україні 21 вересня: тепло повертається - фото 356418
  • Ужгород +17+19
  • Львів +15+17
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +15+17
  • Херсон +15+17
  • Полтава +13+15
  • Суми +11+13
  • Харків +12+14
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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