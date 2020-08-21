Погода в Україні 21 серпня: послаблення спеки і дощі

21 серпня у більшості областях країни знизиться температура повітря, а місцями пройдуть дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

21 серпня, у п'ятницю, на півночі та на заході відчутно послабне спека, а у кількох областях пройдуть дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Заході України 21 серпня також є ймовірність грозових дощів, проте Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківська та Чернівецька області опиняться більше під впливом сухого антициклону. Температура повітря в західній частині завтра +24+28 градусів. У центральних областях 21-го серпня без істотних опадів, хіба ввечері є ймовірність коротких місцевих дощів. Ще буде до спеки, +26+30 градусів. На Сході в п'ятницю у другій половині дня – місцями грозові локальні дощі, спекотно, +27+32 градуси. На Півдні суттєві опади – навряд, +28+32 градуси", – додала вона.

У Києві 21 серпня пройдуть короткочасні дощі з грозами, а температура повітря знизиться до +28.

Прогноз погоди на 21 серпня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +26+28

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +28+30

Хмельницький +25+27

Житомир +25+27

Чернігів +25+27

Черкаси +28+30

Миколаїв +32+34

Одеса +32+34

Херсон +32+34

Сімферополь +32+34

Полтава +30+32

Суми +23+25

Харків +27+29

Дніпро +32+34

Запоріжжя +32+34

Донецьк +28+30

Луганськ +26+28

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