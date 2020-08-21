Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День Незалежності

Погода в Україні 21 серпня: послаблення спеки і дощі

  • 76
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

21 серпня у більшості областях країни знизиться температура повітря, а місцями пройдуть дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

21 серпня, у п'ятницю, на півночі та на заході відчутно послабне спека, а у кількох областях пройдуть дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Заході України 21 серпня також є ймовірність грозових дощів, проте Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківська та Чернівецька області опиняться більше під впливом сухого антициклону. Температура повітря в західній частині завтра +24+28 градусів. У центральних областях 21-го серпня без істотних опадів, хіба ввечері є ймовірність коротких місцевих дощів. Ще буде до спеки, +26+30 градусів. На Сході в п'ятницю у другій половині дня місцями грозові локальні дощі, спекотно, +27+32 градуси. На Півдні суттєві опади навряд, +28+32 градуси", – додала вона.

У Києві 21 серпня пройдуть короткочасні дощі з грозами, а температура повітря знизиться до +28.

Прогноз погоди на 21 серпня у містах України:

Погода в Україні 21 серпня: послаблення спеки і дощі - фото 421139
  • Ужгород +26+28
  • Львів +26+28
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +28+30
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +28+30
  • Миколаїв +32+34
  • Одеса +32+34
  • Херсон +32+34
  • Сімферополь +32+34
  • Полтава +30+32
  • Суми +23+25
  • Харків +27+29
  • Дніпро +32+34
  • Запоріжжя +32+34
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +26+28

Читайте також: Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика білоруських протестів: плейлист потужних пісень, які вразять до мурах і вас
  • 17 серпня, 17:00
  • 459
Картинки з Днем Незалежності України 2020: листівки, відкритки і фото
  • 12:50
  • 16908
Привітання з Днем Незалежності України 2020 у віршах, смс, прозі і картинках
  • 18 серпня, 16:00
  • 19768
Загрузка...
Новини