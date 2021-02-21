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Погода в Україні 21 лютого: відлига після морозів

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

21 лютого по всій країні втримається плюсова температура повітря, а серйозних опадів не очікується. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

21 лютого, у неділю, потепління торкнеться всіх областей країни, а антициклон влаштує суху погоду без опадів. Невеликі осередки снігу можливі лише місцями на півдні та сході, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Ніч на неділю вже буде із просто помірним морозом, а вдень у неділю практично повсюди буде або близько нуля, або з "плюсами". Опади. Вдень у неділю в Україні без істотних опадів. У Києві 20-21 лютого серйозні опади навряд. У столицю йде потепління. Дуже треба бути обережними під будинками, білбордами, великими деревами, крупними конструкціями можливі зсуви снігу та льоду", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 лютого у містах України:

Погода в Україні 21 лютого: відлига після морозів - фото 448622
  • Ужгород +6+8
  • Львів+3+5
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +3+5
  • Херсон +2+4
  • Сімферополь +2+4
  • Полтава +1+3
  • Суми +1+3
  • Харків 0+2
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ -1+1

Читайте також: Погода у лютому 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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