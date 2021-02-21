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Погода в Україні 21 лютого: відлига після морозів
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21 лютого по всій країні втримається плюсова температура повітря, а серйозних опадів не очікується. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.
21 лютого, у неділю, потепління торкнеться всіх областей країни, а антициклон влаштує суху погоду без опадів. Невеликі осередки снігу можливі лише місцями на півдні та сході, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Ніч на неділю вже буде із просто помірним морозом, а вдень у неділю практично повсюди буде або близько нуля, або з "плюсами". Опади. Вдень у неділю в Україні – без істотних опадів. У Києві 20-21 лютого серйозні опади – навряд. У столицю йде потепління. Дуже треба бути обережними під будинками, білбордами, великими деревами, крупними конструкціями – можливі зсуви снігу та льоду", – додала вона.
Прогноз погоди на 21 лютого у містах України:
- Ужгород +6+8
- Львів+3+5
- Чернівці +2+4
- Івано-Франківськ +2+4
- Тернопіль +2+4
- Рівне +2+4
- Луцьк +2+4
- Вінниця +2+4
- Хмельницький +2+4
- Житомир +2+4
- Чернігів +2+4
- Черкаси +2+4
- Миколаїв +2+4
- Одеса +3+5
- Херсон +2+4
- Сімферополь +2+4
- Полтава +1+3
- Суми +1+3
- Харків 0+2
- Дніпро +1+3
- Запоріжжя +1+3
- Донецьк 0+2
- Луганськ -1+1
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