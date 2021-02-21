Погода в Україні 21 лютого: відлига після морозів

21 лютого по всій країні втримається плюсова температура повітря, а серйозних опадів не очікується. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

21 лютого, у неділю, потепління торкнеться всіх областей країни, а антициклон влаштує суху погоду без опадів. Невеликі осередки снігу можливі лише місцями на півдні та сході, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Ніч на неділю вже буде із просто помірним морозом, а вдень у неділю практично повсюди буде або близько нуля, або з "плюсами". Опади. Вдень у неділю в Україні – без істотних опадів. У Києві 20-21 лютого серйозні опади – навряд. У столицю йде потепління. Дуже треба бути обережними під будинками, білбордами, великими деревами, крупними конструкціями – можливі зсуви снігу та льоду", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 лютого у містах України:

Ужгород +6+8

Львів+3+5

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця +2+4

Хмельницький +2+4

Житомир +2+4

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +2+4

Одеса +3+5

Херсон +2+4

Сімферополь +2+4

Полтава +1+3

Суми +1+3

Харків 0+2

Дніпро +1+3

Запоріжжя +1+3

Донецьк 0+2

Луганськ -1+1

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