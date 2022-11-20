Погода в Україні 21 листопада: прогноз на Михайла по містах

21 листопада в Україну завітає новий південний циклон, що принесе опади та рвучкий вітер. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

21 листопада, у понеділок, південний циклон визначатиме погоду в Україні, тому майже у всіх областях прогнозуються дощі з мокрим снігом, ожеледиця та сильний вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, лише у східних та західних областях не очікується серйозних опадів.

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Температура повітря неймовірна у своїх контрастах: на заході та півночі від 2 морозу до 2 тепла, у центральних областях +8+14 градусів (на Вінниччині близько нуля), у східних областях +10+18 градусів, на півдні +15+20 градусів, – розповідає синоптик.

У Києві у День Гідності та Свободи можливі і мокрий сніг, і дощ, і крижаний дощ. Через це ситуація на дорогах може бути дуже небезпечною. Температура в столиці затримається близько нуля.

Прогноз погоди на 21 листопада по містах України:

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