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Погода в Україні 21 грудня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

21 грудня, у понеділок, майже по всій країні втримається хмарна погода, а у кількох областях можливий мокрий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

21 грудня, у понеділок, майже по всій країні втримається хмарна погода, а у кількох областях можливий мокрий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Синоптичний понеділок в Україні буде без особливих змін. Вологий, хмарний, проте без серйозних опадів. Лише на південному сході, в Приазов'ї, випадатиме мокрий сніг та сніг, можлива ожеледиця, на дорогах буде слизько. Температура повітря також особливо не зміниться, протягом дня від 1 морозу до 2 градусів тепла. На Сході України та на Запоріжжі до 3 градусів морозу. У Києві 21-го грудня без істотних опадів, вдень 0-2 градуси тепла", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 грудня у містах України:

Погода в Україні 21 грудня: точний прогноз на сьогодні - фото 440018
  • Ужгород +3+5
  • Львів +2+4
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса -1+1
  • Херсон -1+1
  • Сімферополь -1+1
  • Полтава -1-3
  • Суми -1-3
  • Харків -2-4
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя -1-3
  • Донецьк -2-4
  • Луганськ -2-4

Читайте також: Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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