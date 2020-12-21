Погода в Україні 21 грудня: точний прогноз на сьогодні

21 грудня, у понеділок, майже по всій країні втримається хмарна погода, а у кількох областях можливий мокрий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

21 грудня, у понеділок, майже по всій країні втримається хмарна погода, а у кількох областях можливий мокрий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Синоптичний понеділок в Україні буде без особливих змін. Вологий, хмарний, проте без серйозних опадів. Лише на південному сході, в Приазов'ї, випадатиме мокрий сніг та сніг, можлива ожеледиця, на дорогах буде слизько. Температура повітря також особливо не зміниться, протягом дня від 1 морозу до 2 градусів тепла. На Сході України та на Запоріжжі до 3 градусів морозу. У Києві 21-го грудня без істотних опадів, вдень 0-2 градуси тепла", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 грудня у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +2+4

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль -1+1

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв -1+1

Одеса -1+1

Херсон -1+1

Сімферополь -1+1

Полтава -1-3

Суми -1-3

Харків -2-4

Дніпро -1+1

Запоріжжя -1-3

Донецьк -2-4

Луганськ -2-4

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