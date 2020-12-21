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Погода в Україні 21 грудня: точний прогноз на сьогодні
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21 грудня, у понеділок, майже по всій країні втримається хмарна погода, а у кількох областях можливий мокрий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
21 грудня, у понеділок, майже по всій країні втримається хмарна погода, а у кількох областях можливий мокрий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Синоптичний понеділок в Україні буде без особливих змін. Вологий, хмарний, проте без серйозних опадів. Лише на південному сході, в Приазов'ї, випадатиме мокрий сніг та сніг, можлива ожеледиця, на дорогах буде слизько. Температура повітря також особливо не зміниться, протягом дня від 1 морозу до 2 градусів тепла. На Сході України та на Запоріжжі до 3 градусів морозу. У Києві 21-го грудня без істотних опадів, вдень 0-2 градуси тепла", – додала вона.
Прогноз погоди на 21 грудня у містах України:
- Ужгород +3+5
- Львів +2+4
- Чернівці -1+1
- Івано-Франківськ +2+4
- Тернопіль -1+1
- Рівне -1+1
- Луцьк -1+1
- Вінниця -1+1
- Хмельницький -1+1
- Житомир -1+1
- Чернігів -1+1
- Черкаси -1+1
- Миколаїв -1+1
- Одеса -1+1
- Херсон -1+1
- Сімферополь -1+1
- Полтава -1-3
- Суми -1-3
- Харків -2-4
- Дніпро -1+1
- Запоріжжя -1-3
- Донецьк -2-4
- Луганськ -2-4
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