Погода в Україні 21 березня: точний прогноз на неділю

21 березня в країні визначатиме погода антициклон, тому у більшості областей буде сухо та сонячно. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

21 березня, у неділю, в Україні переважатиме суха та малохмарна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, серйозні опади відступлять, тільки на Луганщині місцями можливий невеликий мокрий сніг. Температура повітря не надто зміниться, а на початку тижня прийде нова порція похолодання.

Прогноз погоди на 21 березня у містах України:

Київ +4+6

Ужгород +6+8

Львів +5+7

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +5+7

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +5+7

Хмельницький +5+7

Житомир +5+7

Чернігів +4+6

Черкаси +5+7

Миколаїв +6+8

Одеса +4+6

Херсон +6+8

Сімферополь +6+8

Полтава +5+7

Суми +4+6

Харків +4+6

Дніпро +5+7

Запоріжжя +5+7

Донецьк +4+6

Луганськ +4+6

Читайте також: Погода у березні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць