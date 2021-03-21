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Погода в Україні 21 березня: точний прогноз на неділю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

21 березня в країні визначатиме погода антициклон, тому у більшості областей буде сухо та сонячно. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

21 березня, у неділю, в Україні переважатиме суха та малохмарна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, серйозні опади відступлять, тільки на Луганщині місцями можливий невеликий мокрий сніг. Температура повітря не надто зміниться, а на початку тижня прийде нова порція похолодання.

Прогноз погоди на 21 березня у містах України:

Погода в Україні 21 березня: точний прогноз на неділю - фото 452388
  • Київ +4+6
  • Ужгород +6+8
  • Львів +5+7
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +5+7
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +5+7
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +4+6
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава +5+7
  • Суми +4+6
  • Харків +4+6
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ +4+6

Читайте також: Погода у березні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

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