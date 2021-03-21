Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Погода в Україні 21 березня: точний прогноз на неділю
-
- 19
21 березня в країні визначатиме погода антициклон, тому у більшості областей буде сухо та сонячно. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
21 березня, у неділю, в Україні переважатиме суха та малохмарна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, серйозні опади відступлять, тільки на Луганщині місцями можливий невеликий мокрий сніг. Температура повітря не надто зміниться, а на початку тижня прийде нова порція похолодання.
Прогноз погоди на 21 березня у містах України:
- Київ +4+6
- Ужгород +6+8
- Львів +5+7
- Чернівці +5+7
- Івано-Франківськ +5+7
- Тернопіль +5+7
- Рівне +4+6
- Луцьк +4+6
- Вінниця +5+7
- Хмельницький +5+7
- Житомир +5+7
- Чернігів +4+6
- Черкаси +5+7
- Миколаїв +6+8
- Одеса +4+6
- Херсон +6+8
- Сімферополь +6+8
- Полтава +5+7
- Суми +4+6
- Харків +4+6
- Дніпро +5+7
- Запоріжжя +5+7
- Донецьк +4+6
- Луганськ +4+6
Читайте також: Погода у березні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
14:23Модель Лаіс Рібейро здивувала зухвалою зйомкою топлес (18+)
-
13:50Іспанська красуня розкрила деталі роботи моделлю, і все не так чудово
-
13:20Три поради, які додають впевненості у собі
-
12:55Названо поширену причину появу зайвої ваги
-
12:27Відео зі спортивною дівчиною і собакою підкорює Reddit
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:50Цим знакам Зодіаку найбільше поталанить наприкінці березня
-
11:19Всесвітній день поезії: впізнай автора за рядком з вірша
-
10:54Сексуальна фея: Сара Андервуд захопила новими фото в бікіні
-
10:27Як покращити здоров'я: безплатний і простий спосіб
-
09:53Погода в Україні 21 березня: точний прогноз на неділю
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня
-
08:45Страхувальники назвали найбезпечніші автомобілі
-
08:18Чотири хороші дні: дивіться трейлер фільму з Мілою Куніс, знятого за реальними подіями
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 20 березня
-
21:48Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
21:1721 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Експерти розповіли, чому надзвичайно корисно рано снідати
-
20:18Chemtrails Over the Country Club: слухайте новий альбом співачки Лани Дель Рей
-
20:00Ліпсінк Батл 3 випуск: дивіться новий випуск пародійного шоу
-
19:49BMW X6 M проти Lamborghini Urus: дивіться відео епічної гонки кросоверів
-
19:18Техноблогер розібрав ASUS ROG Phone 5: що ховається всередині смартфона
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 7 випуск кулінарного шоу
-
18:18Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня
-
17:46Гороскоп на 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:19Всесвітній день поезії: впізнай автора за рядком з вірша
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня
-
08:45Страхувальники назвали найбезпечніші автомобілі
- 20 березня
-
21:48Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
18:18Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня
-
08:30Чи треба вмиватися вранці і ввечері насправді
- 19 березня
-
21:49Три секс-пози, які будуть максимально корисними для офісних працівників
-
19:13Рейтинг країн з найщасливішими людьми: яке місце в ньому посіла Україна
-
17:00Перехід на літній час 2021: коли і куди переводять годинники в Україні
-
13:59Названо три знаки Зодіаку, у яких в квітні відбудуться кардинальні зміни в житті
-
11:25World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 березня
-
08:475 простих порад, які допоможуть вам схуднути без виснажливих дієт
- 18 березня
-
20:48Подаруй їй максимум задоволення: названо найулюбленішу для жінок секс-позу
-
17:30Що заважає знакам Зодіаку знайти своє кохання
-
14:50Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців
-
11:20Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 березня
-
07:17Чому особливо корисно їсти авокадо після 35 років: 6 причин
- 17 березня
-
20:19Як позбутися вигорання на роботі: кілька ефективних порад
-
17:15ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
-
14:47Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся