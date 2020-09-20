Погода в Україні 20 вересня: точний прогноз на сьогодні

20 вересня в Україні переважатиме сонячна та тепла осіння погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

20 вересня, у неділю, погоду в країні визначатиме антициклон, тому не варто очікувати дощів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Впродовж дня в Україні очікуються +20+24 градуси, хіба що в Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями +17+19 градусів. У Києві неділя світитиме сонцем. Ніч – холодна, +5+7 градусів, але вдень передбачається близько +20 градусів", – додала вона.

А вже з нового тижня в Україну повернеться бабине літо та температура до +22+28.

Прогноз погоди на 20 вересня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +19+21

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +19+21

Рівне +19+21

Луцьк +19+21

Вінниця +19+21

Хмельницький +19+21

Житомир +19+21

Чернігів +18+20

Черкаси +19+21

Миколаїв +22+24

Одеса +22+24

Херсон +23+25

Сімферополь +22+24

Полтава +19+21

Суми +18+20

Харків +18+20

Дніпро +20+22

Запоріжжя +21+23

Донецьк +19+21

Луганськ +19+21

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