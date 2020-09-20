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Погода в Україні 20 вересня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

20 вересня в Україні переважатиме сонячна та тепла осіння погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

20 вересня, у неділю, погоду в країні визначатиме антициклон, тому не варто очікувати дощів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Впродовж дня в Україні очікуються +20+24 градуси, хіба що в Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями +17+19 градусів. У Києві неділя світитиме сонцем. Ніч холодна, +5+7 градусів, але вдень передбачається близько +20 градусів", додала вона.

А вже з нового тижня в Україну повернеться бабине літо та температура до +22+28.

Прогноз погоди на 20 вересня у містах України:

Погода в Україні 20 вересня: точний прогноз на сьогодні - фото 426371
  • Ужгород +22+24
  • Львів +19+21
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +19+21
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +19+21
  • Миколаїв +22+24
  • Одеса +22+24
  • Херсон +23+25
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +19+21
  • Суми +18+20
  • Харків +18+20
  • Дніпро +20+22
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +19+21
  • Луганськ +19+21

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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