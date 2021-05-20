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Погода в Україні 20 травня: точний прогноз на сьогодні
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20 травня в Україні затримаються дощі, але місцями очікуються прояснення. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
20 травня, у четвер, майже по всій країні переважатиме волога та вітряна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, сухо буде лише на смузі від Волині, Житомирщини, Київщини через Полтавщину, Дніпропетровщину на Запоріжжя та Крим.
"У четвер в Україні очікується денна температура повітря +17+23 градуси, на Заході буде свіжіше, +14+18 градусів. При грозах можливі сильні пориви вітру. Ну, й ви ж не забуваєте, що при грозі ні в якому разі не варто ховатися під великими старим деревом – такі об'єкти притягують небесні удари. Предмети з металом можуть також бути джерелом небезпеки! У Києві 20-го травня, схоже, передишка від дощу/ Протягом дня температура повітря коливатиметься близько +18 градусів. Але дощі ще – в перспективі, найвеселішою буде субота – без дощів та з потеплінням", – поділилась вона.
Прогноз погоди на 20 травня у містах України:
- Ужгород +15+17
- Львів +14+16
- Чернівці +14+16
- Івано-Франківськ +14+16
- Тернопіль +14+16
- Рівне +16+18
- Луцьк +15+17
- Вінниця +16+18
- Хмельницький +16+18
- Житомир +16+18
- Чернігів +15+17
- Черкаси +16+18
- Миколаїв +16+18
- Одеса +14+16
- Херсон +19+21
- Сімферополь +21+23
- Полтава +17+19
- Суми +16+18
- Харків +18+20
- Дніпро +17+19
- Запоріжжя +19+21
- Донецьк +20+22
- Луганськ +20+22
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