Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Євробачення

Погода в Україні 20 травня: точний прогноз на сьогодні

  • 22
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

20 травня в Україні затримаються дощі, але місцями очікуються прояснення. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

20 травня, у четвер, майже по всій країні переважатиме волога та вітряна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, сухо буде лише на смузі від Волині, Житомирщини, Київщини через Полтавщину, Дніпропетровщину на Запоріжжя та Крим.

"У четвер в Україні очікується денна температура повітря +17+23 градуси, на Заході буде свіжіше, +14+18 градусів. При грозах можливі сильні пориви вітру. Ну, й ви ж не забуваєте, що при грозі ні в якому разі не варто ховатися під великими старим деревом такі об'єкти притягують небесні удари. Предмети з металом можуть також бути джерелом небезпеки! У Києві 20-го травня, схоже, передишка від дощу/ Протягом дня температура повітря коливатиметься близько +18 градусів. Але дощі ще в перспективі, найвеселішою буде субота без дощів та з потеплінням", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 20 травня у містах України:

Погода в Україні 20 травня: точний прогноз на сьогодні - фото 460238
  • Ужгород +15+17
  • Львів +14+16
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +14+16
  • Херсон +19+21
  • Сімферополь +21+23
  • Полтава +17+19
  • Суми +16+18
  • Харків +18+20
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +20+22
  • Луганськ +20+22

Читайте також: Погода у травні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

пропозиції партнерів
Новини