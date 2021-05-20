Погода в Україні 20 травня: точний прогноз на сьогодні

20 травня в Україні затримаються дощі, але місцями очікуються прояснення. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

20 травня, у четвер, майже по всій країні переважатиме волога та вітряна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, сухо буде лише на смузі від Волині, Житомирщини, Київщини через Полтавщину, Дніпропетровщину на Запоріжжя та Крим.

"У четвер в Україні очікується денна температура повітря +17+23 градуси, на Заході буде свіжіше, +14+18 градусів. При грозах можливі сильні пориви вітру. Ну, й ви ж не забуваєте, що при грозі ні в якому разі не варто ховатися під великими старим деревом – такі об'єкти притягують небесні удари. Предмети з металом можуть також бути джерелом небезпеки! У Києві 20-го травня, схоже, передишка від дощу/ Протягом дня температура повітря коливатиметься близько +18 градусів. Але дощі ще – в перспективі, найвеселішою буде субота – без дощів та з потеплінням", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 20 травня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +14+16

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +14+16

Рівне +16+18

Луцьк +15+17

Вінниця +16+18

Хмельницький +16+18

Житомир +16+18

Чернігів +15+17

Черкаси +16+18

Миколаїв +16+18

Одеса +14+16

Херсон +19+21

Сімферополь +21+23

Полтава +17+19

Суми +16+18

Харків +18+20

Дніпро +17+19

Запоріжжя +19+21

Донецьк +20+22

Луганськ +20+22

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