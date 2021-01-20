Погода в Україні 20 січня: нова порція потепління

20 січня морози почнуть відступати, адже в країну поступово прийде потепління. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

20 січня, у середу, в Україну почне входити тепла повітряна маса, тож за кілька днів серйозних морозів вже не буде. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Різке потепління – вже ось-ось! Київська прогностична діаграма каже, що ще вночі 20-го січня може врізать до -15-18 градусів, а вже вдень 21-го січня з'являться навіть невеликі "плюси". Просто варто знати, що саме 20-22 січня в Україні розпоряджатиметься вже інша повітряна маса, тепла, атлантична. Із значними стрибками атмосферного тиску та температури повітря. Градуси подобрішають, сніг розкваситься, на річках з'являться проталини, водні потоки заповнять усі дороги та тротуари, поменшає шуб і побільшає легких пуховиків, словом, замаячить авітамінозом, веселими калюжами, вихідними побільшає народу на вулицях та запахне весною", – додала вона.

Прогноз погоди на 20 січня у містах України:

Ужгород 0+2

Львів 0+2

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця -2-4

Хмельницький 0+2

Житомир -5-7

Чернігів -7-9

Черкаси -6-8

Миколаїв -3-5

Одеса -1+1

Херсон -2-4

Сімферополь 0-2

Полтава -10-12

Суми -9-11

Харків -13-15

Дніпро -10-12

Запоріжжя -7-9

Донецьк -12-14

Луганськ -13-15

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