Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Погода в Україні 20 січня: нова порція потепління

  • 35
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

20 січня морози почнуть відступати, адже в країну поступово прийде потепління. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

20 січня, у середу, в Україну почне входити тепла повітряна маса, тож за кілька днів серйозних морозів вже не буде. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Різке потепління вже ось-ось! Київська прогностична діаграма каже, що ще вночі 20-го січня може врізать до -15-18 градусів, а вже вдень 21-го січня з'являться навіть невеликі "плюси". Просто варто знати, що саме 20-22 січня в Україні розпоряджатиметься вже інша повітряна маса, тепла, атлантична. Із значними стрибками атмосферного тиску та температури повітря. Градуси подобрішають, сніг розкваситься, на річках з'являться проталини, водні потоки заповнять усі дороги та тротуари, поменшає шуб і побільшає легких пуховиків, словом, замаячить авітамінозом, веселими калюжами, вихідними побільшає народу на вулицях та запахне весною", – додала вона.

Прогноз погоди на 20 січня у містах України:

Погода в Україні 20 січня: нова порція потепління - фото 443927
  • Ужгород 0+2
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця -2-4
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир -5-7
  • Чернігів -7-9
  • Черкаси -6-8
  • Миколаїв -3-5
  • Одеса -1+1
  • Херсон -2-4
  • Сімферополь 0-2
  • Полтава -10-12
  • Суми -9-11
  • Харків -13-15
  • Дніпро -10-12
  • Запоріжжя -7-9
  • Донецьк -12-14
  • Луганськ -13-15

Читайте також: Зима 2020 – 2021 пройде з аномальною температурою: прогноз погоди

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
  • 13 cічня, 17:25
  • 1943
Щедрівки на Йордана: українські пісні на Водохреще 2021 (тексти)
  • 17 cічня, 12:03
  • 16003
Медики розповіли, кому небезпечно занурюватися в ополонку на Водохреще
  • 15 cічня, 12:45
  • 329
Загрузка...
Новини