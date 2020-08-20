Погода в Україні 20 серпня: точний прогноз по містах

20 серпня в Україні побільшає дощів з грозами, але спека ще затримається. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

20 серпня, у четвер, у деяких областях очікуються опади, але на більшості території країни втримається суха та сонячна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В Україні 20-го серпня трохи розкуйовдяться вологі хмари. Після спекотного Спаса трохи освіжатимуть повітря короткі грозові дощі на Півночі, вздовж смуги Харківщина-Дніпро з районами-Миколаївщина. Залишиться ймовірність дощів у західних областях. Спека ще, щоправда, переважатиме, +26+32 градуси, на півдні, якщо сонце вгріє - до +32+34 градусів. На Заході очікується +24+28 градусів", – додала вона.

У Києві 20 серпня можливий короткочасний дощ, а температура втримається на рівні +30+32.

Прогноз погоди на 20 серпня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +23+25

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +29+31

Хмельницький +23+25

Житомир +29+31

Чернігів +30+32

Черкаси +30+32

Миколаїв +31+33

Одеса +28+30

Херсон +31+33

Сімферополь +30+32

Полтава +30+32

Суми +29+31

Харків +29+31

Дніпро +31+33

Запоріжжя +30+32

Донецьк +30+32

Луганськ +29+31

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