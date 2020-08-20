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Погода в Україні 20 серпня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

20 серпня в Україні побільшає дощів з грозами, але спека ще затримається. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

20 серпня, у четвер, у деяких областях очікуються опади, але на більшості території країни втримається суха та сонячна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В Україні 20-го серпня трохи розкуйовдяться вологі хмари. Після спекотного Спаса трохи освіжатимуть повітря короткі грозові дощі на Півночі, вздовж смуги Харківщина-Дніпро з районами-Миколаївщина. Залишиться ймовірність дощів у західних областях. Спека ще, щоправда, переважатиме, +26+32 градуси, на півдні, якщо сонце вгріє - до +32+34 градусів. На Заході очікується +24+28 градусів", – додала вона.

У Києві 20 серпня можливий короткочасний дощ, а температура втримається на рівні +30+32.

Прогноз погоди на 20 серпня у містах України:

Погода в Україні 20 серпня: точний прогноз по містах - фото 420900
  • Ужгород +25+27
  • Львів +23+25
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +29+31
  • Чернігів +30+32
  • Черкаси +30+32
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +28+30
  • Херсон +31+33
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +30+32
  • Суми +29+31
  • Харків +29+31
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +29+31

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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