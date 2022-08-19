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Погода в Україні 20 серпня: де пройдуть дощі з грозами

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Прогноз погоди на 20 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 20 серпня 2022 в Україні / Wim van 't Einde on Unsplash

20 серпня в Україні переважатиме малохмарна погода, але місцями все ж очікуються опади зі шквалами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

20 серпня, в суботу, у більшості областей країни очікується суха та сонячна погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, винятком стануть Лівобережжя, Крим, а також Київська, Черкаська, Кіровоградська та Миколаївська області, де вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами. Місцями можливий град та посилення вітру до 15-20 м/с.

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Середня температура вдень складе до +23+28, а найспекотніше буде на Закарпатті – до +35. На Київщині вдень можливі незначні опади, а повітря прогріється до позначок +25+27. Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у кількох областях, а саме Донецькій, Сумській та Харківській.

Прогноз погоди на 20 серпня у містах України:

Погода в Україні 20 серпня: де пройдуть дощі з грозами - фото 511715
  • Ужгород +32+34
  • Львів +25+27
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Чернівці +25+27
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +5+27
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +25+27
  • Кропивницький +25+27
  • Миколаїв +28+30
  • Одеса +28+30
  • Херсон +28+30
  • Сімферополь +25+27
  • Полтава +25+27
  • Суми +25+27
  • Харків +27+29
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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