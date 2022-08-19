Погода в Україні 20 серпня: де пройдуть дощі з грозами

20 серпня в Україні переважатиме малохмарна погода, але місцями все ж очікуються опади зі шквалами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

20 серпня, в суботу, у більшості областей країни очікується суха та сонячна погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, винятком стануть Лівобережжя, Крим, а також Київська, Черкаська, Кіровоградська та Миколаївська області, де вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами. Місцями можливий град та посилення вітру до 15-20 м/с.

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Середня температура вдень складе до +23+28, а найспекотніше буде на Закарпатті – до +35. На Київщині вдень можливі незначні опади, а повітря прогріється до позначок +25+27. Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у кількох областях, а саме Донецькій, Сумській та Харківській.

Прогноз погоди на 20 серпня у містах України:

Ужгород +32+34

Львів +25+27

Івано-Франківськ +25+27

Чернівці +25+27

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +25+27

Хмельницький +5+27

Житомир +24+26

Чернігів +24+26

Черкаси +25+27

Кропивницький +25+27

Миколаїв +28+30

Одеса +28+30

Херсон +28+30

Сімферополь +25+27

Полтава +25+27

Суми +25+27

Харків +27+29

Дніпро +25+27

Запоріжжя +28+30

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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