Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом

20 листопада в Україні очікується погіршення погоди, через що можливе ускладнення ситуації на дорогах. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

20 листопада, у п'ятницю, атмосферний фронт прийде в країну та принесе з собою дощі зі снігом. Тож в областях з низькою температурою очікується ожеледиця на дорогах. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.



"Найбільша ймовірність дощу та снігу в п'ятницю – на Півночі, Заході, місцями у Центрі, окрім Дніпра з районами. На Сході України та на Півдні – переважно сухо, лише в Криму та Приазов'ї вологість подекуди збільшиться. Температура повітря передбачається низькою: вдень в Україні 0+5 градусів, на Сході подекуди 0-2 градуси морозу. Там, де стовпчики термометрів наближатимуться до нуля й нижче – ожеледиця! У Києві 20-го листопада очікується дощ та сніг, на дорогах казна-що, буде слизько і погана видимість, вночі до 2 морозу, вдень до 2 тепла", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 20 листопада у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +3+5

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +3+5

Рівне +3+5

Луцьк +4+6

Вінниця +3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +3+5

Чернігів +1+3

Черкаси +1+3

Миколаїв +2+4

Одеса +3+5

Херсон +2+4

Сімферополь +5+7

Полтава 0+2

Суми 0+2

Харків -1+1

Дніпро +1+3

Запоріжжя +2+4

Донецьк -1+1

Луганськ 0-2

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