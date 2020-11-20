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Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

20 листопада в Україні очікується погіршення погоди, через що можливе ускладнення ситуації на дорогах. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

20 листопада, у п'ятницю, атмосферний фронт прийде в країну та принесе з собою дощі зі снігом. Тож в областях з низькою температурою очікується ожеледиця на дорогах. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Найбільша ймовірність дощу та снігу в п'ятницю на Півночі, Заході, місцями у Центрі, окрім Дніпра з районами. На Сході України та на Півдні переважно сухо, лише в Криму та Приазов'ї вологість подекуди збільшиться. Температура повітря передбачається низькою: вдень в Україні 0+5 градусів, на Сході подекуди 0-2 градуси морозу. Там, де стовпчики термометрів наближатимуться до нуля й нижче ожеледиця! У Києві 20-го листопада очікується дощ та сніг, на дорогах казна-що, буде слизько і погана видимість, вночі до 2 морозу, вдень до 2 тепла", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 20 листопада у містах України:

Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом - фото 435718
  • Ужгород +4+6
  • Львів +3+5
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +1+3
  • Черкаси +1+3
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +3+5
  • Херсон +2+4
  • Сімферополь +5+7
  • Полтава 0+2
  • Суми 0+2
  • Харків -1+1
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ 0-2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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