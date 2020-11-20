На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом
-
- 33
20 листопада в Україні очікується погіршення погоди, через що можливе ускладнення ситуації на дорогах. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.
20 листопада, у п'ятницю, атмосферний фронт прийде в країну та принесе з собою дощі зі снігом. Тож в областях з низькою температурою очікується ожеледиця на дорогах. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Найбільша ймовірність дощу та снігу в п'ятницю – на Півночі, Заході, місцями у Центрі, окрім Дніпра з районами. На Сході України та на Півдні – переважно сухо, лише в Криму та Приазов'ї вологість подекуди збільшиться. Температура повітря передбачається низькою: вдень в Україні 0+5 градусів, на Сході подекуди 0-2 градуси морозу. Там, де стовпчики термометрів наближатимуться до нуля й нижче – ожеледиця! У Києві 20-го листопада очікується дощ та сніг, на дорогах казна-що, буде слизько і погана видимість, вночі до 2 морозу, вдень до 2 тепла", – поділилась вона.
Прогноз погоди на 20 листопада у містах України:
- Ужгород +4+6
- Львів +3+5
- Чернівці +3+5
- Івано-Франківськ +3+5
- Тернопіль +3+5
- Рівне +3+5
- Луцьк +4+6
- Вінниця +3+5
- Хмельницький +3+5
- Житомир +3+5
- Чернігів +1+3
- Черкаси +1+3
- Миколаїв +2+4
- Одеса +3+5
- Херсон +2+4
- Сімферополь +5+7
- Полтава 0+2
- Суми 0+2
- Харків -1+1
- Дніпро +1+3
- Запоріжжя +2+4
- Донецьк -1+1
- Луганськ 0-2
Читайте також: Погода у листопаді 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
08:50Дівчина оригінально повернула телефон колишньому, спричинивши переполох у Києві
-
08:24Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
-
07:46Платіжний сервіс Google Pay отримав нові функції: перелік змін
-
07:17Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом
- 19 листопада
-
21:52Сусідка: слухайте справжній хіт від Панаса Буйного
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
21:24Правила Євробачення-2021 змінили через пандемію коронавірусу
-
21:0520 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Данські науковці розповіли, наскільки ефективно медичні маски захищають від COVID-19
-
20:14Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого
-
19:44Ці популярні продукти можуть викликати головний біль
-
19:17Барак Обама знявся для обкладинки американського InStyle
-
18:53Блогер назвав головний недолік Apple Mac mini: відео
-
18:33DeLorean з фільму Назад у майбутнє проти мініатюрного Tesla Cybertruck: епічна гонка
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:18Ідеальний бабцефон: ТОП 3 телефони для старших людей
-
18:14Гороскоп на 20 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46Езра Міллер таємно знявся у серіалі Протистояння за романом Кінга
-
17:12Розробник популярного додатка розповів про переваги камери iPhone 12 Pro Max
-
16:44Нову Диво-жінку покажуть на HBO Max і в кінотеатрах: відома дата прем'єри
-
16:14Бред Пітт у масці долучився до благодійної акції: милі фото та відео
-
15:42Morgan випустить прощальну серію трициклів 3 Wheeler
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
14:53Sony підготувала лондонське метро до виходу PlayStation 5
-
14:28Хлопець показав, що всередині какао-бобів, і це злякало ласунів (відео)
-
07:17Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом
- 19 листопада
-
20:14Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого
-
18:18Ідеальний бабцефон: ТОП 3 телефони для старших людей
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
17:17Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні
- 16 листопада
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
-
18:50Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті
-
16:16Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)
-
14:16Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт
-
12:19Виберіть карту та отримайте передбачення на найближче майбутнє