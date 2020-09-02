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Погода в Україні 2 вересня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

2 вересня в Україні все ще переважатиме літня погода зі спекою, але місцями пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

2 вересня, у середу, літня спека все ще затримається майже по всій країні, лише у кількох областях сонячну погоду розбавлять дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"2-го вересня в Україні ще буде багато справжньої літньої спеки, протягом дня у більшості областей +30+35 градусів! У західних областях у середу очікується +22+28 градусів. Дощів практично не передбачається, лише на Волині, Рівненщині та поблизу Карпат якісь місцеві опади спробують натякнути на початок нового сезону. У Києві 2-го вересня знову сухо, сонячно та спекотно. Послаблення спеки в столиці з п‘ятниці", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 вересня у містах України:

Погода в Україні 2 вересня: точний прогноз на сьогодні - фото 423142
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+24
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +31+33
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +27+29
  • Черкаси +33+35
  • Миколаїв +33+35
  • Одеса +29+31
  • Херсон +34+36
  • Сімферополь +31+33
  • Полтава +33+35
  • Суми +28+30
  • Харків +33+35
  • Дніпро +34+36
  • Запоріжжя +34+36
  • Донецьк +34+36
  • Луганськ +33+35

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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