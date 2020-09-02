Погода в Україні 2 вересня: точний прогноз на сьогодні

2 вересня в Україні все ще переважатиме літня погода зі спекою, але місцями пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

2 вересня, у середу, літня спека все ще затримається майже по всій країні, лише у кількох областях сонячну погоду розбавлять дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"2-го вересня в Україні ще буде багато справжньої літньої спеки, протягом дня у більшості областей +30+35 градусів! У західних областях у середу очікується +22+28 градусів. Дощів практично не передбачається, лише на Волині, Рівненщині та поблизу Карпат якісь місцеві опади спробують натякнути на початок нового сезону. У Києві 2-го вересня – знову сухо, сонячно та спекотно. Послаблення спеки в столиці з п‘ятниці", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 вересня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +22+24

Вінниця +31+33

Хмельницький +24+26

Житомир +27+29

Чернігів +27+29

Черкаси +33+35

Миколаїв +33+35

Одеса +29+31

Херсон +34+36

Сімферополь +31+33

Полтава +33+35

Суми +28+30

Харків +33+35

Дніпро +34+36

Запоріжжя +34+36

Донецьк +34+36

Луганськ +33+35

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