Погода в Україні 2 вересня: синоптик попередила про суттєве похолодання

2 вересня в Україні й сліду не залишиться від літньої спеки, а у кількох областях можливі короткочасні дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

2 вересня, у п'ятницю, майже по всій країні переважатиме малохмарна погода. Локальні дощі можливі лише у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях, а також сильні грози пройдуть у Карпатах, про що попередила синоптик Наталка Діденко.

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Максимальна температура повітря впродовж дня очікується в межах +17+22 градусів, на заході місцями +15+18 градусів. На півдні та південному сході передбачається +20+25 градусів. У Києві 2-го вересня буде свіжа погода: вночі +8+10 градусів, вдень близько +20 градусів. Дощів у столиці не очікується. Для любителів позакликати бабине літо, хочу повідомити, що воно вже прийшло. В українському помірно-континентальному кліматі бабине літо приходить орієнтовно на Пречисту, 28 серпня, і називають його якимось віковим оксюмороном – молодим бабиним літом. Воно триває до 11 вересня, – додала вона.

Прогноз погоди на 2 вересня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +18+20

Івано-Франківськ +17+19

Чернівці +17+19

Тернопіль +18+20

Рівне +19+21

Луцьк +19+21

Вінниця +21+23

Хмельницький +19+21

Житомир +20+22

Чернігів +18+20

Черкаси +22+24

Кропивницький +23+25

Миколаїв +25+27

Одеса +25+27

Херсон +25+27

Сімферополь +26+28

Полтава +22+24

Суми +18+20

Харків +21+23

Дніпро +23+25

Запоріжжя +26+28

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

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