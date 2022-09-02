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Погода в Україні 2 вересня: синоптик попередила про суттєве похолодання

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Прогноз погоди на 2 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 2 вересня 2022 в Україні / Toa Heftiba on Unsplash

2 вересня в Україні й сліду не залишиться від літньої спеки, а у кількох областях можливі короткочасні дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

2 вересня, у п'ятницю, майже по всій країні переважатиме малохмарна погода. Локальні дощі можливі лише у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях, а також сильні грози пройдуть у Карпатах, про що попередила синоптик Наталка Діденко.

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Максимальна температура повітря впродовж дня очікується в межах +17+22 градусів, на заході місцями +15+18 градусів. На півдні та південному сході передбачається +20+25 градусів. У Києві 2-го вересня буде свіжа погода: вночі +8+10 градусів, вдень близько +20 градусів. Дощів у столиці не очікується. Для любителів позакликати бабине літо, хочу повідомити, що воно вже прийшло. В українському помірно-континентальному кліматі бабине літо приходить орієнтовно на Пречисту, 28 серпня, і називають його якимось віковим оксюмороном – молодим бабиним літом. Воно триває до 11 вересня, – додала вона.

Прогноз погоди на 2 вересня у містах України:

Погода в Україні 2 вересня: синоптик попередила про суттєве похолодання - фото 512443
  • Ужгород +18+20
  • Львів +18+20
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Чернівці +17+19
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +22+24
  • Кропивницький +23+25
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +25+27
  • Херсон +25+27
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +22+24
  • Суми +18+20
  • Харків +21+23
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +23+25

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