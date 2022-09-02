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Погода в Україні 2 вересня: синоптик попередила про суттєве похолодання
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2 вересня в Україні й сліду не залишиться від літньої спеки, а у кількох областях можливі короткочасні дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.
2 вересня, у п'ятницю, майже по всій країні переважатиме малохмарна погода. Локальні дощі можливі лише у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях, а також сильні грози пройдуть у Карпатах, про що попередила синоптик Наталка Діденко.
І ще: Погода у вересні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Максимальна температура повітря впродовж дня очікується в межах +17+22 градусів, на заході місцями +15+18 градусів. На півдні та південному сході передбачається +20+25 градусів. У Києві 2-го вересня буде свіжа погода: вночі +8+10 градусів, вдень близько +20 градусів. Дощів у столиці не очікується. Для любителів позакликати бабине літо, хочу повідомити, що воно вже прийшло. В українському помірно-континентальному кліматі бабине літо приходить орієнтовно на Пречисту, 28 серпня, і називають його якимось віковим оксюмороном – молодим бабиним літом. Воно триває до 11 вересня, – додала вона.
Прогноз погоди на 2 вересня у містах України:
- Ужгород +18+20
- Львів +18+20
- Івано-Франківськ +17+19
- Чернівці +17+19
- Тернопіль +18+20
- Рівне +19+21
- Луцьк +19+21
- Вінниця +21+23
- Хмельницький +19+21
- Житомир +20+22
- Чернігів +18+20
- Черкаси +22+24
- Кропивницький +23+25
- Миколаїв +25+27
- Одеса +25+27
- Херсон +25+27
- Сімферополь +26+28
- Полтава +22+24
- Суми +18+20
- Харків +21+23
- Дніпро +23+25
- Запоріжжя +26+28
- Донецьк +23+25
- Луганськ +23+25
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