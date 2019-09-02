Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Погода в Україні 2 вересня: на заході пройдуть грози

  • 25
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

2 вересня в Україні втримається спекотна погода, однак у кількох областях можливі опади у вигляді дощів з грозами. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 вересня, у понеділок, майже по всій країні буде сонячна та спекотна погода. Винятком стануть західні області, де до кінця дня пройдуть дощі з грозами. Середня температура вдень складе +29+32. А найсвіжіше буде на сході - до +26+28.

Прогноз погоди на 2 вересня у містах України:

Погода в Україні 2 вересня: на заході пройдуть грози - фото 351709
  • Ужгород +29+31
  • Львів +29+31
  • Чернівці +29+31
  • Івано-Франківськ +29+31
  • Тернопіль +29+31
  • Рівне +28+30
  • Луцьк +28+30
  • Вінниця +28+30
  • Хмельницький +29+31
  • Житомир +29+31
  • Чернігів +27+29
  • Черкаси +28+30
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +28+30
  • Херсон +30+32
  • Полтава +29+31
  • Суми +27+29
  • Харків +27+29
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

Читайте також: Погода в Україні на вересень 2019: прогноз на початок осені

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, яке це море!
  • 29 серпня, 14:00
  • 283
Моделі 90-х: як змінилася білява амазонка Ребека Ромейн (18+)
  • 29 серпня, 16:21
  • 1559
Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
  • 26 серпня, 12:13
  • 1177
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події