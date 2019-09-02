Погода в Україні 2 вересня: на заході пройдуть грози

2 вересня в Україні втримається спекотна погода, однак у кількох областях можливі опади у вигляді дощів з грозами. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 вересня, у понеділок, майже по всій країні буде сонячна та спекотна погода. Винятком стануть західні області, де до кінця дня пройдуть дощі з грозами. Середня температура вдень складе +29+32. А найсвіжіше буде на сході - до +26+28.

Прогноз погоди на 2 вересня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +29+31

Чернівці +29+31

Івано-Франківськ +29+31

Тернопіль +29+31

Рівне +28+30

Луцьк +28+30

Вінниця +28+30

Хмельницький +29+31

Житомир +29+31

Чернігів +27+29

Черкаси +28+30

Миколаїв +30+32

Одеса +28+30

Херсон +30+32

Полтава +29+31

Суми +27+29

Харків +27+29

Дніпро +29+31

Запоріжжя +29+31

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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