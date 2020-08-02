Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Погода в Україні 2 серпня: точний прогноз на сьогодні

  • 20
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

2 серпня в Україні переважатиме малохмарна та сонячна погода, лише місцями очікуються незначні опади у вигляді дощів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

2 серпня, у неділю, майже по всій країні очікується сонячна і тепла погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, лише у східних та північно-східних областях пройдуть невеликі дощі. Температура повітря вдень сягне +21+26, вітер північно-західний до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 2 серпня у містах України:

Погода в Україні 2 серпня: точний прогноз на сьогодні - фото 418714
  • Ужгород +24+26
  • Львів +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +23+25
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +25-27
  • Херсон +24+26
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +22+24
  • Суми +22+24
  • Харків +22+24
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +23+25
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +23+25

Читайте також: Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 805
Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
  • 30 липня, 18:00
  • 255
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2456962
Загрузка...
Новини