Погода в Україні 2 серпня: точний прогноз на сьогодні

2 серпня в Україні переважатиме малохмарна та сонячна погода, лише місцями очікуються незначні опади у вигляді дощів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

2 серпня, у неділю, майже по всій країні очікується сонячна і тепла погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, лише у східних та північно-східних областях пройдуть невеликі дощі. Температура повітря вдень сягне +21+26, вітер північно-західний до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 2 серпня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +23+25

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +22+24

Хмельницький +23+25

Житомир +22+24

Чернігів +22+24

Черкаси +23+25

Миколаїв +24+26

Одеса +25-27

Херсон +24+26

Сімферополь +24+26

Полтава +22+24

Суми +22+24

Харків +22+24

Дніпро +23+25

Запоріжжя +23+25

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

Читайте також: Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць