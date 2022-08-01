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Погода в Україні 2 серпня: періодичні дощі та потепління
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2 серпня в Україні переважатиме тепла та волога погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.
2 серпня, у вівторок, циклон принесе дощі майже по всій країні. Тільки у західних областях значних опадів не очікується, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, загалом переважатиме комфортна погода, адже у західні області прийде потепління, а спека зі східних та південних відступить.
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На Іллі в Україні буде тепла, проте не спекотна, погода: протягом дня +24+29 градусів, на півдні хіба десь підскочить до +30 градусів. У Києві Ілля буде з нестійкою погодою - місцями дощ, гроза. Максимальна температура повітря 2-го серпня передбачається комфортною, близько +26 градусів, – поділилась вона.
Прогноз погоди на 2 серпня у містах України:
- Ужгород +27+29
- Львів +24+26
- Чернівці +24+26
- Івано-Франківськ +24+26
- Тернопіль +23+25
- Рівне +24+26
- Луцьк +23+25
- Вінниця +26+28
- Хмельницький +24+26
- Житомир +25+27
- Чернігів +24+26
- Черкаси +26+28
- Кропивницький +26+28
- Миколаїв +29+31
- Одеса +27+29
- Херсон +27+29
- Сімферополь +29+31
- Полтава +25+27
- Суми +24+26
- Харків +26+28
- Дніпро +25+27
- Запоріжжя +27+29
- Донецьк +27+29
- Луганськ +29+31
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