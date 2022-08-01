Погода в Україні 2 серпня: періодичні дощі та потепління

2 серпня в Україні переважатиме тепла та волога погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.

2 серпня, у вівторок, циклон принесе дощі майже по всій країні. Тільки у західних областях значних опадів не очікується, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, загалом переважатиме комфортна погода, адже у західні області прийде потепління, а спека зі східних та південних відступить.

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На Іллі в Україні буде тепла, проте не спекотна, погода: протягом дня +24+29 градусів, на півдні хіба десь підскочить до +30 градусів. У Києві Ілля буде з нестійкою погодою - місцями дощ, гроза. Максимальна температура повітря 2-го серпня передбачається комфортною, близько +26 градусів, – поділилась вона.

Прогноз погоди на 2 серпня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +24+26

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +23+25

Рівне +24+26

Луцьк +23+25

Вінниця +26+28

Хмельницький +24+26

Житомир +25+27

Чернігів +24+26

Черкаси +26+28

Кропивницький +26+28

Миколаїв +29+31

Одеса +27+29

Херсон +27+29

Сімферополь +29+31

Полтава +25+27

Суми +24+26

Харків +26+28

Дніпро +25+27

Запоріжжя +27+29

Донецьк +27+29

Луганськ +29+31

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