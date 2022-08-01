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Погода в Україні 2 серпня: періодичні дощі та потепління

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Прогноз погоди на 2 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 2 серпня 2022 в Україні / Ricardo Resende on Unsplash

2 серпня в Україні переважатиме тепла та волога погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.

2 серпня, у вівторок, циклон принесе дощі майже по всій країні. Тільки у західних областях значних опадів не очікується, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, загалом переважатиме комфортна погода, адже у західні області прийде потепління, а спека зі східних та південних відступить.

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На Іллі в Україні буде тепла, проте не спекотна, погода: протягом дня +24+29 градусів, на півдні хіба десь підскочить до +30 градусів. У Києві Ілля буде з нестійкою погодою - місцями дощ, гроза. Максимальна температура повітря 2-го серпня передбачається комфортною, близько +26 градусів, – поділилась вона.

Прогноз погоди на 2 серпня у містах України:

Погода в Україні 2 серпня: періодичні дощі та потепління - фото 510662
  • Ужгород +27+29
  • Львів +24+26
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +26+28
  • Кропивницький +26+28
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +27+29
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +25+27
  • Суми +24+26
  • Харків +26+28
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +29+31

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