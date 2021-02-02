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Погода в Україні 2 лютого: де буде найхолодніше

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

2 лютого в Україні очікується температурні гойдалки, адже у деяких областях буде до +5+9, а у деяких до -3-7. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

2 лютого, у вівторок, українцям варто готуватись до перепадів температури, оскільки частина країни опиниться у полоні денних морозів, а частина стикнеться відлигою. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"2-го лютого, буде температурна картинка в Україні. Північ очікується найхолоднішою: вдень -3-7 градусів. Схід виявиться найтеплішим: вдень +5+7 градусів, але на Харківщині холодніше, протягом дня +2+4 градуси. У Центрі вдень відлига, а Дніпро з районами захоче свої, вищі градуси – вдень до +5 градусів. Південь взагалі хто куди: на Запоріжжі та на Херсонщині вдень +4+9 градусів, на Одещині та в Миколаївській області вдень +2+4 градуси. У Криму вдень ймовірно до +10+13 градусів. На Заході: вдень від 2 морозу до 2 тепла, на Закарпатті до +5 градусів", – додала вона.

До того ж, погоду визначатиме антициклон, тому у більшості областей буде сухо, лише у південних та східних частинах країни переважатимуть дощі. У Києві 2 лютого без суттєвих опадів, вдень до -3-5.

Прогноз погоди на 2 лютого у містах України:

Погода в Україні 2 лютого: де буде найхолодніше - фото 445733
  • Ужгород +2+4
  • Львів +2+4
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне -1+1
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир -1-3
  • Чернігів -4-6
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +2+4
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +11+13
  • Полтава -1+1
  • Суми -3-5
  • Харків +2+4
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +5+7
  • Луганськ +4+6

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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