Погода в Україні 2 лютого: де буде найхолодніше

2 лютого в Україні очікується температурні гойдалки, адже у деяких областях буде до +5+9, а у деяких до -3-7. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

2 лютого, у вівторок, українцям варто готуватись до перепадів температури, оскільки частина країни опиниться у полоні денних морозів, а частина стикнеться відлигою. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"2-го лютого, буде температурна картинка в Україні. Північ очікується найхолоднішою: вдень -3-7 градусів. Схід виявиться найтеплішим: вдень +5+7 градусів, але на Харківщині холодніше, протягом дня +2+4 градуси. У Центрі вдень відлига, а Дніпро з районами захоче свої, вищі градуси – вдень до +5 градусів. Південь взагалі хто куди: на Запоріжжі та на Херсонщині вдень +4+9 градусів, на Одещині та в Миколаївській області вдень +2+4 градуси. У Криму вдень ймовірно до +10+13 градусів. На Заході: вдень від 2 морозу до 2 тепла, на Закарпатті до +5 градусів", – додала вона.

До того ж, погоду визначатиме антициклон, тому у більшості областей буде сухо, лише у південних та східних частинах країни переважатимуть дощі. У Києві 2 лютого без суттєвих опадів, вдень до -3-5.

Прогноз погоди на 2 лютого у містах України:

Ужгород +2+4

Львів +2+4

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль 0+2

Рівне -1+1

Луцьк 0+2

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир -1-3

Чернігів -4-6

Черкаси 0+2

Миколаїв +2+4

Одеса +2+4

Херсон +6+8

Сімферополь +11+13

Полтава -1+1

Суми -3-5

Харків +2+4

Дніпро +3+5

Запоріжжя +6+8

Донецьк +5+7

Луганськ +4+6

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