Погода в Україні 2 листопада: у яких областях пройдуть дощі

2 листопада в Україні переважатиме малохмарна погода без суттєвих опадів, але все незначні дощі завітають у кількох областей. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

2 листопада, у середу, майже по всій країні втримається доволі тепла та малохмарна погода з помірним вітром. Винятком стануть східні області, де вранці та вночі можливі невеликі дощі, а також північні, куди незначні опади завітають вдень. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Щедрість осені на строкату палітру продемонструє температура повітря: на заході та півдні +12+18 градусів, на півночі +8+12 градусів, у центрі +9+14 градусів, на сході +6+11 градусів. У Києві у середу істотні опади – навряд, хіба що в другій половині дня є ймовірність невеликого дощу, вдень до +10, +11 градусів, – поділилась вона.

Вже у четвер, 3 листопада, дощі охоплять більше областей, а в другій половині тижня в Україну прийде похолодання.

Прогноз погоди на 2 листопада по містах України:

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