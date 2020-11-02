Погода в Україні 2 листопада: точний прогноз на сьогодні

2 листопада в Україну прийде похолодання з рясними дощами, тому варто прихопити парасольки та шарфи. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

2 листопада, у понеділок, в Україні частково визначатиме погоду циклон, тому дощі очікуються на Лівобережжі, але в інших областях буде сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря вночі та вдень не сильно розбігатимуться. Вночі +5+9 градусів, на Заході 0+5 градусів. Протягом дня в Україні очікується +8+12 градусів, на Півдні +9+14 градусів. Киянам варто одягнути якийсь яскравий шалик, кинути в сумку апельсин, а тоді поставити його перед робочим комп'ютером, періодично його нюхати (хто може), і дивитися на нього час від часу для розмивання осінньої понеділкової меланхолії. У столиці 2 листопада без опадів, температура повітря +8+10 градусів. На тижні опадів буде небагато, температура зазнаватиме незначних коливань, відчутніше похолодання орієнтовно – аж через тиждень", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 листопада у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +10+12

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +9+11

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +9+11

Хмельницький +9+11

Житомир +8+10

Чернігів +9+11

Черкаси +8+10

Миколаїв +10+12

Одеса +12+14

Херсон +11+13

Сімферополь +12+14

Полтава +9+11

Суми +9+11

Харків +12+14

Дніпро +10+12

Запоріжжя +10+12

Донецьк +12+14

Луганськ +12+14

Читайте також: Погода у листопаді 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць