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Погода в Україні 2 листопада: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

2 листопада в Україну прийде похолодання з рясними дощами, тому варто прихопити парасольки та шарфи. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

2 листопада, у понеділок, в Україні частково визначатиме погоду циклон, тому дощі очікуються на Лівобережжі, але в інших областях буде сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря вночі та вдень не сильно розбігатимуться. Вночі +5+9 градусів, на Заході 0+5 градусів. Протягом дня в Україні очікується +8+12 градусів, на Півдні +9+14 градусів. Киянам варто одягнути якийсь яскравий шалик, кинути в сумку апельсин, а тоді поставити його перед робочим комп'ютером, періодично його нюхати (хто може), і дивитися на нього час від часу для розмивання осінньої понеділкової меланхолії. У столиці 2 листопада без опадів, температура повітря +8+10 градусів. На тижні опадів буде небагато, температура зазнаватиме незначних коливань, відчутніше похолодання орієнтовно – аж через тиждень", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 листопада у містах України:

Погода в Україні 2 листопада: точний прогноз на сьогодні - фото 433135
  • Ужгород +9+11
  • Львів +10+12
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +9+11
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +9+11
  • Черкаси +8+10
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +12+14
  • Херсон +11+13
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +9+11
  • Суми +9+11
  • Харків +12+14
  • Дніпро +10+12
  • Запоріжжя +10+12
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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