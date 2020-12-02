Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Погода в Україні 2 грудня: де пройде мокрий сніг

  • 27
Погода в Україні 2 грудня: де пройде мокрий сніг - фото 1

2 грудня в Україні втримається волога та холодна погода, тому у більшості областей очікуються опади у вигляді снігу. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

2 грудня, у середу, майже по всій країні переважатиме морозно та снігова погода, лише у східних та західних областях буде сухо. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У більшості областей України на дорогах та тротуарах, або там, де це називається дорогою чи тротуаром ожеледиця. Обережно! Суттєві опади малоймовірні у середу на Сході України, а в західних областях взагалі переважатиме суха, навіть подекуди сонячна, погода. Вітер буде східного напрямку, помірний, у східній частині посилюватиметься до штормового. Температура повітря вдень вона становитиме від 2 морозу до 2 тепла, на крайньому півдні до 2-5 градусів тепла. У Києві 2-го грудня буде хмарно, вогко, періодичний невеликий сніг або мокрий сніг. Вдень близько нуля. Вітер у Києві несильний, а волога погода додатково сприятиме зависанню у повітрі промислових димів та автомобільних домішок", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 грудня у містах України:

Погода в Україні 2 грудня: де пройде мокрий сніг - фото 437550
  • Ужгород +1+3
  • Львів -1+1
  • Чернівці -1-3
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль 0-2
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси +1+3
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +3+5
  • Херсон +4+6
  • Сімферополь +5+7
  • Полтава -1+1
  • Суми -1-3
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

Читайте також: Погода у листопаді 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася гаряча бразилійка Алессандра Амбросіо: фото 18+
  • 26 листопада, 16:21
  • 1605
Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
  • 19 листопада, 11:23
  • 456
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2686843
Загрузка...
Новини