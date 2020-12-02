Погода в Україні 2 грудня: де пройде мокрий сніг

2 грудня в Україні втримається волога та холодна погода, тому у більшості областей очікуються опади у вигляді снігу. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

2 грудня, у середу, майже по всій країні переважатиме морозно та снігова погода, лише у східних та західних областях буде сухо. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У більшості областей України на дорогах та тротуарах, або там, де це називається дорогою чи тротуаром – ожеледиця. Обережно! Суттєві опади малоймовірні у середу на Сході України, а в західних областях взагалі переважатиме суха, навіть подекуди сонячна, погода. Вітер буде східного напрямку, помірний, у східній частині посилюватиметься до штормового. Температура повітря вдень вона становитиме від 2 морозу до 2 тепла, на крайньому півдні до 2-5 градусів тепла. У Києві 2-го грудня буде хмарно, вогко, періодичний невеликий сніг або мокрий сніг. Вдень близько нуля. Вітер у Києві несильний, а волога погода додатково сприятиме зависанню у повітрі промислових димів та автомобільних домішок", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 грудня у містах України:

Ужгород +1+3

Львів -1+1

Чернівці -1-3

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль 0-2

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси +1+3

Миколаїв +2+4

Одеса +3+5

Херсон +4+6

Сімферополь +5+7

Полтава -1+1

Суми -1-3

Харків -1+1

Дніпро 0+2

Запоріжжя +4+6

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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