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Погода в Україні 2 червня: де очікуються дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

2 червня циклон визначатиме погоду у більшості областей країни, тож варто готуватись до дощів та сильного вітру. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

2 червня, у серед, майже по всій країні очікується волога та прохолодна погода з поривчастим вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, найвищі шанси на відсутність опадів на півдні, на північному заході та на крайньому півночі країни.

"Загалом, вітер практично повсюди посилюватиметься в Україні. Температура повітря у вівторок залишається без особливих змін, протягом дня +15+19 градусів на Півдні та Сході місцями до +20 градусів. У Києві 2-го червня є ймовірність дощу, буде ще явно свіжувато і вітряно. Температура повітря максимальна передбачається в межах +16, +17 градусів. Потепліє з п‘ятниці, наступний тиждень також нарешті буде приязнішим, до +20+25 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 червня у містах України:

Погода в Україні 2 червня: де очікуються дощі - фото 461800
  • Ужгород +16+18
  • Львів +15+17
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +16+18
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +18+20
  • Полтава +16+18
  • Суми +16+18
  • Харків +17+19
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +17+19

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