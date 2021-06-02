Погода в Україні 2 червня: де очікуються дощі

2 червня циклон визначатиме погоду у більшості областей країни, тож варто готуватись до дощів та сильного вітру. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

2 червня, у серед, майже по всій країні очікується волога та прохолодна погода з поривчастим вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, найвищі шанси на відсутність опадів на півдні, на північному заході та на крайньому півночі країни.

"Загалом, вітер практично повсюди посилюватиметься в Україні. Температура повітря у вівторок залишається без особливих змін, протягом дня +15+19 градусів на Півдні та Сході місцями до +20 градусів. У Києві 2-го червня є ймовірність дощу, буде ще явно свіжувато і вітряно. Температура повітря максимальна передбачається в межах +16, +17 градусів. Потепліє з п‘ятниці, наступний тиждень також нарешті буде приязнішим, до +20+25 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 червня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +15+17

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +16+18

Хмельницький +15+17

Житомир +16+18

Чернігів +16+18

Черкаси +16+18

Миколаїв +16+18

Одеса +16+18

Херсон +16+18

Сімферополь +18+20

Полтава +16+18

Суми +16+18

Харків +17+19

Дніпро +16+18

Запоріжжя +16+18

Донецьк +17+19

Луганськ +17+19

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