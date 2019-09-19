Погода в Україні 19 вересня: незначне потепління та дощі

19 вересня в Україні все ще втримається холодна погода, але температура підніметься на кілька градусів. Водночас короткочасні дощі охоплять майже всі області. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

19 вересня, у четвер, по всій країні, окрім півдня, пройдуть періодичні дощі, а на високогір'ї Карпат можливий навіть мокрий сніг. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря 19-го вересня трохи змилосердиться і підвищиться на пару градусів, завтра протягом дня в межах України +13+18 градусів, на Півдні +14+20 градусів. У період 20-22 вересня можливі заморозки", – додала синоптик. У Києві 19 вересня також місцями дощі, температура вдень сягне до +14+15.

Однак не варто засмучуватись, адже вже з неділі в країну повернеться потепління.

Прогноз погоди на 19 вересня у містах України:

Ужгород +14+15

Львів +13+15

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +14+15

Тернопіль +14+15

Рівне +12+14

Луцьк +13+15

Вінниця +14+16

Хмельницький +14+15

Житомир +14+15

Чернігів +13+15

Черкаси +14+15

Миколаїв +18+20

Одеса +18+20

Херсон +18+20

Полтава +14+15

Суми +12+14

Харків +15+17

Дніпро +16+18

Запоріжжя +17+19

Донецьк +16+18

Луганськ +15+17

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