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Погода в Україні 19 вересня: незначне потепління та дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

19 вересня в Україні все ще втримається холодна погода, але температура підніметься на кілька градусів. Водночас короткочасні дощі охоплять майже всі області. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

19 вересня, у четвер, по всій країні, окрім півдня, пройдуть періодичні дощі, а на високогір'ї Карпат можливий навіть мокрий сніг. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря 19-го вересня трохи змилосердиться і підвищиться на пару градусів, завтра протягом дня в межах України +13+18 градусів, на Півдні +14+20 градусів. У період 20-22 вересня можливі заморозки", додала синоптик. У Києві 19 вересня також місцями дощі, температура вдень сягне до +14+15.

Однак не варто засмучуватись, адже вже з неділі в країну повернеться потепління.

Прогноз погоди на 19 вересня у містах України:

Погода в Україні 19 вересня: незначне потепління та дощі - фото 355927
  • Ужгород +14+15
  • Львів +13+15
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +14+15
  • Тернопіль +14+15
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +14+15
  • Житомир +14+15
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +14+15
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +18+20
  • Херсон +18+20
  • Полтава +14+15
  • Суми +12+14
  • Харків +15+17
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +15+17

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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