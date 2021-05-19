Погода в Україні 19 травня: дощі та похолодання

19 травня в Україні визначатиме погоду циклон, тому без парасольки на вулицю не варто виходити. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

19 травня, у середу, циклон принесе в країну дощі з грозами, а також сильний вітер і навіть місцями град. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Температура повітря в більшості областей України протягом дня середи очікується +18+23 градуси. На Заході, а також на Житомирщині та Київщині трохи прохолодніше, +14+19 градусів. У Києві – знову дощі та грози. Беріть парасолі, будьте уважними на дорогах, мокро, слизько! Вдень повітря буде свіжим, максимально близько +18 градусів. Якщо вам треба щось робити, святкувати чи проводити на відкритому повітрі – із найближчої перспективи майже ідеальною буде субота, 22 травня, сонячно та тепло", – додала вона.

Прогноз погоди на 19 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +15+17

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +14+16

Хмельницький +15+17

Житомир +15+17

Чернігів +17+19

Черкаси +17+19

Миколаїв +18+20

Одеса +20+22

Херсон +19+21

Сімферополь +18+20

Полтава +17+19

Суми +17+19

Харків +17+19

Дніпро +17+19

Запоріжжя +19+21

Донецьк +17+19

Луганськ +17+19

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