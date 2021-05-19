Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Євробачення

Погода в Україні 19 травня: дощі та похолодання

  • 17
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

19 травня в Україні визначатиме погоду циклон, тому без парасольки на вулицю не варто виходити. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

19 травня, у середу, циклон принесе в країну дощі з грозами, а також сильний вітер і навіть місцями град. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Температура повітря в більшості областей України протягом дня середи очікується +18+23 градуси. На Заході, а також на Житомирщині та Київщині трохи прохолодніше, +14+19 градусів. У Києві знову дощі та грози. Беріть парасолі, будьте уважними на дорогах, мокро, слизько! Вдень повітря буде свіжим, максимально близько +18 градусів. Якщо вам треба щось робити, святкувати чи проводити на відкритому повітрі із найближчої перспективи майже ідеальною буде субота, 22 травня, сонячно та тепло", – додала вона.

Прогноз погоди на 19 травня у містах України:

Погода в Україні 19 травня: дощі та похолодання - фото 460054
  • Ужгород +17+19
  • Львів +15+17
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +17+19
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +20+22
  • Херсон +19+21
  • Сімферополь +18+20
  • Полтава +17+19
  • Суми +17+19
  • Харків +17+19
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +17+19

Читайте також: Погода у травні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

пропозиції партнерів
Новини