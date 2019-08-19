Погода в Україні 19 серпня: у яких областях буде найспекотніше

19 серпня в Україні почне відчутно підійматись температура повітря, а опадів поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

19 серпня, у понеділок, по всій країні очікується повернення спекотної погоди, а от дощів з грозами значно поменшає. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, лише на Сумщині та на сході можлива хмарна погода, а також короткочасні локальні дощі.

"Спека починає із Спаса розкручуватися. У понеділок скрізь вже +25+30 градусів, до середини тижня вріже, особливо на Півдні, у Центрі та на Сході до +32+37 градусів. У Києві 19-го серпня – справжнє хороше літо. Без опадів, сонячно, протягом дня +26+28 градусів. Надалі в столиці спека посилиться", – додала вона.

Прогноз погоди на 19 серпня у містах України:

Ужгород +28+30

Львів +28+30

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +28+30

Тернопіль 28+30

Рівне +29+31

Луцьк +28+30

Вінниця +28+30

Хмельницький +28+30

Житомир +28+30

Чернігів +27+29

Черкаси +27+29

Миколаїв +28+30

Одеса +27+29

Херсон +27+29

Полтава +26+28

Суми +27+29

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +27+29

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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