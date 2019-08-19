Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Українська музика Привітання

Погода в Україні 19 серпня: у яких областях буде найспекотніше

  • 14
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

19 серпня в Україні почне відчутно підійматись температура повітря, а опадів поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

19 серпня, у понеділок, по всій країні очікується повернення спекотної погоди, а от дощів з грозами значно поменшає. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, лише на Сумщині та на сході можлива хмарна погода, а також короткочасні локальні дощі.

"Спека починає із Спаса розкручуватися. У понеділок скрізь вже +25+30 градусів, до середини тижня вріже, особливо на Півдні, у Центрі та на Сході до +32+37 градусів. У Києві 19-го серпня – справжнє хороше літо. Без опадів, сонячно, протягом дня +26+28 градусів. Надалі в столиці спека посилиться", – додала вона.

Прогноз погоди на 19 серпня у містах України:

Погода в Україні 19 серпня: у яких областях буде найспекотніше - фото 348554
  • Ужгород +28+30
  • Львів +28+30
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +28+30
  • Тернопіль 28+30
  • Рівне +29+31
  • Луцьк +28+30
  • Вінниця +28+30
  • Хмельницький +28+30
  • Житомир +28+30
  • Чернігів +27+29
  • Черкаси +27+29
  • Миколаїв +28+30
  • Одеса +27+29
  • Херсон +27+29
  • Полтава +26+28
  • Суми +27+29
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

Читайте також: Температура в Арктиці побила історичний рекорд

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
  • 13 серпня, 14:25
  • 701
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку
  • Вчора, 17:55
  • 126
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію
  • 16 серпня, 16:21
  • 836
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Події Суспільство