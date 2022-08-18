Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Погода в Україні 19 серпня: прогноз на Спаса

  • 32
Прогноз погоди на 19 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 19 серпня 2022 в Україні / Camille Brodard on Unsplash

19 серпня в Україні переважатиме сонячна погода, але місцями все ж очікуються короткочасні опади. Детальний прогноз на Яблучного Спаса по містах читайте далі.

19 серпня, у п'ятницю, майже по всій країні очікується спекотна та безхмарна літня погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, винятком стануть східні та південні області з Дніпром, оскільки там можливі короткочасні дощі з грозами.

І ще: Погода у серпні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Температура повітря 19-го серпня протягом дня коливатиметься в межах +25+28 градусів, на сході та півдні +27+32 градуси. У Києві яблука та груші на деревах, у кошиках, на столах в мисочках красиво підсвічуватимуться сонцем – хоч малюй, без опадів у столиці. У п’ятницю повітря прогріється до +27 градусів, – зазначила вона.

Прогноз погоди на 19 серпня у містах України:

Погода в Україні 19 серпня: прогноз на Спаса - фото 511614
  • Ужгород +33+36
  • Львів +26+28
  • Івано-Франківськ +27+29
  • Чернівці +28+30
  • Тернопіль +27+29
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +27+29
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +27+29
  • Кропивницький +27+29
  • Миколаїв +28+30
  • Одеса +28+30
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +27+29
  • Суми +25+27
  • Харків +27+29
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +28+30

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн

пропозиції партнерів
Новини