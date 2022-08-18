Погода в Україні 19 серпня: прогноз на Спаса

19 серпня в Україні переважатиме сонячна погода, але місцями все ж очікуються короткочасні опади. Детальний прогноз на Яблучного Спаса по містах читайте далі.

19 серпня, у п'ятницю, майже по всій країні очікується спекотна та безхмарна літня погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, винятком стануть східні та південні області з Дніпром, оскільки там можливі короткочасні дощі з грозами.

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Температура повітря 19-го серпня протягом дня коливатиметься в межах +25+28 градусів, на сході та півдні +27+32 градуси. У Києві яблука та груші на деревах, у кошиках, на столах в мисочках красиво підсвічуватимуться сонцем – хоч малюй, без опадів у столиці. У п’ятницю повітря прогріється до +27 градусів, – зазначила вона.

Прогноз погоди на 19 серпня у містах України:

Ужгород +33+36

Львів +26+28

Івано-Франківськ +27+29

Чернівці +28+30

Тернопіль +27+29

Рівне +27+29

Луцьк +27+29

Вінниця +27+29

Хмельницький +26+28

Житомир +27+29

Чернігів +26+28

Черкаси +27+29

Кропивницький +27+29

Миколаїв +28+30

Одеса +28+30

Херсон +27+29

Сімферополь +26+28

Полтава +27+29

Суми +25+27

Харків +27+29

Дніпро +27+29

Запоріжжя +27+29

Донецьк +27+29

Луганськ +28+30

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