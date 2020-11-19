Погода в Україні 19 листопада: від морозів до сильного вітру

19 листопада в Україні очікується малокомфортна погода, хоч і без опадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

19 листопада, у четвер, антициклон визначатиме погоду в Україні, тож дощів та снігу не очікується. Але фронти принесуть у північні та західні області сильний вітер до штормового. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень в Україні очікується 0+5 градусів, на Сході до 3 градусів морозу. Окремий температурний статус у четвер матиме західна наша частина, вона обіцяє бути найтеплішою: вночі -1+3 градуси, а вдень +5+10 градусів. На дорогах подекуди вже слизько – місцями ожеледиця – тому дуже й дуже обережно. У Києві День української Гідрометслужби буде сухим, вітряним та холодненьким, вдень у четвер +2, +3 градуси. У п'ятницю в столицю прийде дощ з переходом у мокрий сніг". – додала вона.

Прогноз погоди на 19 листопада у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +7+9

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +6+8

Рівне +6+8

Луцьк +6+8

Вінниця +3+5

Хмельницький +6+8

Житомир +3+5

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +3+5

Одеса +3+5

Херсон +3+5

Сімферополь +4+6

Полтава +1+3

Суми +2+4

Харків -1-3

Дніпро +1+3

Запоріжжя +2+4

Донецьк -1-3

Луганськ -2-4

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