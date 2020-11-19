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Погода в Україні 19 листопада: від морозів до сильного вітру
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19 листопада в Україні очікується малокомфортна погода, хоч і без опадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
19 листопада, у четвер, антициклон визначатиме погоду в Україні, тож дощів та снігу не очікується. Але фронти принесуть у північні та західні області сильний вітер до штормового. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Вдень в Україні очікується 0+5 градусів, на Сході до 3 градусів морозу. Окремий температурний статус у четвер матиме західна наша частина, вона обіцяє бути найтеплішою: вночі -1+3 градуси, а вдень +5+10 градусів. На дорогах подекуди вже слизько – місцями ожеледиця – тому дуже й дуже обережно. У Києві День української Гідрометслужби буде сухим, вітряним та холодненьким, вдень у четвер +2, +3 градуси. У п'ятницю в столицю прийде дощ з переходом у мокрий сніг". – додала вона.
Прогноз погоди на 19 листопада у містах України:
- Ужгород +7+9
- Львів +7+9
- Чернівці +6+8
- Івано-Франківськ +7+9
- Тернопіль +6+8
- Рівне +6+8
- Луцьк +6+8
- Вінниця +3+5
- Хмельницький +6+8
- Житомир +3+5
- Чернігів +2+4
- Черкаси +2+4
- Миколаїв +3+5
- Одеса +3+5
- Херсон +3+5
- Сімферополь +4+6
- Полтава +1+3
- Суми +2+4
- Харків -1-3
- Дніпро +1+3
- Запоріжжя +2+4
- Донецьк -1-3
- Луганськ -2-4
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