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Погода в Україні 19 листопада: від морозів до сильного вітру

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

19 листопада в Україні очікується малокомфортна погода, хоч і без опадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

19 листопада, у четвер, антициклон визначатиме погоду в Україні, тож дощів та снігу не очікується. Але фронти принесуть у північні та західні області сильний вітер до штормового. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень в Україні очікується 0+5 градусів, на Сході до 3 градусів морозу. Окремий температурний статус у четвер матиме західна наша частина, вона обіцяє бути найтеплішою: вночі -1+3 градуси, а вдень +5+10 градусів. На дорогах подекуди вже слизько місцями ожеледиця тому дуже й дуже обережно. У Києві День української Гідрометслужби буде сухим, вітряним та холодненьким, вдень у четвер +2, +3 градуси. У п'ятницю в столицю прийде дощ з переходом у мокрий сніг". – додала вона.

Прогноз погоди на 19 листопада у містах України:

Погода в Україні 19 листопада: від морозів до сильного вітру - фото 435646
  • Ужгород +7+9
  • Львів +7+9
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +3+5
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава +1+3
  • Суми +2+4
  • Харків -1-3
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк -1-3
  • Луганськ -2-4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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