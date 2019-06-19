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Погода в Україні 19 червня: прогноз по містах
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19 червня в Україні все ще буде спекотна погода, але місцями пройдуть короткочасні опади у вигляді дощу з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 19 червня, у середу, майже по всій країні втримається суха та тепла погода. Тільки на заході, півночі та північному сході можливі дощі з грозами, місцями зі шквалами. Середня температура коливатиметься на рівні +27+31.
У Києві 19 червня прогнозується малохмарна та спекотна погода, повітря вдень прогріється до +28+30.
Прогноз погоди на 19 червня у містах України:
- Ужгород +27+29
- Львів +27+29
- Чернівці +27+29
- Івано-Франківськ +26+28
- Тернопіль +27+29
- Рівне +27+29
- Луцьк +27+29
- Вінниця +28+30
- Хмельницький +27+29
- Житомир +27+29
- Чернігів +28+30
- Черкаси +28+30
- Миколаїв +30+32
- Одеса +29+31
- Херсон +30+32
- Полтава +28+30
- Суми +28+30
- Харків +28+30
- Дніпро +29+30
- Запоріжжя +30+32
- Донецьк +28+30
- Луганськ +27+29
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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