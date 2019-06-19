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Погода в Україні 19 червня: прогноз по містах

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

19 червня в Україні все ще буде спекотна погода, але місцями пройдуть короткочасні опади у вигляді дощу з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 19 червня, у середу, майже по всій країні втримається суха та тепла погода. Тільки на заході, півночі та північному сході можливі дощі з грозами, місцями зі шквалами. Середня температура коливатиметься на рівні +27+31.

У Києві 19 червня прогнозується малохмарна та спекотна погода, повітря вдень прогріється до +28+30.

Прогноз погоди на 19 червня у містах України:

Погода в Україні 19 червня: прогноз по містах - фото 335169
  • Ужгород +27+29
  • Львів +27+29
  • Чернівці +27+29
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +27+29
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +27+29
  • Вінниця +28+30
  • Хмельницький +27+29
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +28+30
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +29+31
  • Херсон +30+32
  • Полтава +28+30
  • Суми +28+30
  • Харків +28+30
  • Дніпро +29+30
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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