Погода в Україні 19 червня: прогноз по містах

19 червня в Україні все ще буде спекотна погода, але місцями пройдуть короткочасні опади у вигляді дощу з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 19 червня, у середу, майже по всій країні втримається суха та тепла погода. Тільки на заході, півночі та північному сході можливі дощі з грозами, місцями зі шквалами. Середня температура коливатиметься на рівні +27+31.

У Києві 19 червня прогнозується малохмарна та спекотна погода, повітря вдень прогріється до +28+30.

Прогноз погоди на 19 червня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +27+29

Чернівці +27+29

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +27+29

Рівне +27+29

Луцьк +27+29

Вінниця +28+30

Хмельницький +27+29

Житомир +27+29

Чернігів +28+30

Черкаси +28+30

Миколаїв +30+32

Одеса +29+31

Херсон +30+32

Полтава +28+30

Суми +28+30

Харків +28+30

Дніпро +29+30

Запоріжжя +30+32

Донецьк +28+30

Луганськ +27+29

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