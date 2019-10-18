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Погода в Україні 18 жовтня: найтепліше у всій Європі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

18 жовтня в Україні переважатиме сонячна та комфортна погода, а температура буде однією із найвищих серед країн Європи. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

18 жовтня, у п'ятницю, в Україні все ще затримається бабине літо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, навіть на вихідних не варто очікувати суттєвих змін у погоді.

"18-го жовтня Україна знову одна з найтепліших у Європі. Навіть що на півночі Африки, що в Україні майже однаково, вдень передбачається +18+24 градуси. Дощі малоймовірні, багато сонця, багато синього неба. Тумани. Вночі та вранці блукатимуть Україною, хоча б вони трохи компенсуватимуть значний дефіцит вологи, а також погіршуватимуть видимість до 300-500 метрів", – наголосила вона.

У Києві 18 жовтня переважатиме тепла та сонячна погода, до +19+20.

Прогноз погоди на 18 жовтня у містах України:

Погода в Україні 18 жовтня: найтепліше у всій Європі - фото 362125
  • Ужгород +21+23
  • Львів +20+22
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +19+21
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +19+21
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +16+18
  • Херсон +18+20
  • Полтава +19+21
  • Суми +18+20
  • Харків +19+21
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +18+20

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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