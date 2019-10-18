Погода в Україні 18 жовтня: найтепліше у всій Європі

18 жовтня в Україні переважатиме сонячна та комфортна погода, а температура буде однією із найвищих серед країн Європи. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

18 жовтня, у п'ятницю, в Україні все ще затримається бабине літо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, навіть на вихідних не варто очікувати суттєвих змін у погоді.

"18-го жовтня Україна знову – одна з найтепліших у Європі. Навіть що на півночі Африки, що в Україні – майже однаково, вдень передбачається +18+24 градуси. Дощі малоймовірні, багато сонця, багато синього неба. Тумани. Вночі та вранці блукатимуть Україною, хоча б вони трохи компенсуватимуть значний дефіцит вологи, а також погіршуватимуть видимість до 300-500 метрів", – наголосила вона.

У Києві 18 жовтня переважатиме тепла та сонячна погода, до +19+20.

Прогноз погоди на 18 жовтня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +20+22

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +19+21

Рівне +19+21

Луцьк +18+20

Вінниця +19+21

Хмельницький +19+21

Житомир +19+21

Чернігів +18+20

Черкаси +19+21

Миколаїв +19+21

Одеса +16+18

Херсон +18+20

Полтава +19+21

Суми +18+20

Харків +19+21

Дніпро +19+21

Запоріжжя +19+21

Донецьк +18+20

Луганськ +18+20

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