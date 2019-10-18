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Погода в Україні 18 жовтня: найтепліше у всій Європі
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18 жовтня в Україні переважатиме сонячна та комфортна погода, а температура буде однією із найвищих серед країн Європи. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
18 жовтня, у п'ятницю, в Україні все ще затримається бабине літо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, навіть на вихідних не варто очікувати суттєвих змін у погоді.
"18-го жовтня Україна знову – одна з найтепліших у Європі. Навіть що на півночі Африки, що в Україні – майже однаково, вдень передбачається +18+24 градуси. Дощі малоймовірні, багато сонця, багато синього неба. Тумани. Вночі та вранці блукатимуть Україною, хоча б вони трохи компенсуватимуть значний дефіцит вологи, а також погіршуватимуть видимість до 300-500 метрів", – наголосила вона.
У Києві 18 жовтня переважатиме тепла та сонячна погода, до +19+20.
Прогноз погоди на 18 жовтня у містах України:
- Ужгород +21+23
- Львів +20+22
- Чернівці +19+21
- Івано-Франківськ +19+21
- Тернопіль +19+21
- Рівне +19+21
- Луцьк +18+20
- Вінниця +19+21
- Хмельницький +19+21
- Житомир +19+21
- Чернігів +18+20
- Черкаси +19+21
- Миколаїв +19+21
- Одеса +16+18
- Херсон +18+20
- Полтава +19+21
- Суми +18+20
- Харків +19+21
- Дніпро +19+21
- Запоріжжя +19+21
- Донецьк +18+20
- Луганськ +18+20
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