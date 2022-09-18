Погода в Україні 18 вересня: у яких областях буде найхолодніше

18 вересня в Україні переважатиме волога осіння погода з дощами та температурними стрибками. Детальний прогноз по містах читайте далі.

18 вересня, у неділю, по всій країні очікуються помірні та невеликі дощі. Відповідно до даних Укргідрометцентру, також посилиться вітер, а пориви сягатимуть до 15-20 м/с. Тому рятувальники попереджають про перший рівень небезпеки через серйозні опади, а у Карпатах – другий рівень небезпеки через дощі з мокрим снігом.

І ще: Погода у вересні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Температура у південній та східній частинах вдень +24+29°; у центральних областях +16+21°; у західних та північних областях +12+17°, на Сумщині до +21°; в Карпатах вночі та вдень 0+5° тепла, – йдеться у повідомленні.

На Київщині та у Києві 18 вересня прогнозуються дощі з грозами, сильний вітер, а температура втримається на рівні +12+17.

Прогноз погоди на 18 вересня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +10+12

Івано-Франківськ +11+13

Чернівці +12+14

Тернопіль +11+13

Рівне +12+14

Луцьк +11+13

Вінниця +14+16

Хмельницький +12+14

Житомир +13+15

Чернігів +15+17

Черкаси +18+20

Кропивницький +20+22

Миколаїв +25+27

Одеса +21+23

Херсон +26+28

Сімферополь +26+28

Полтава +18+20

Суми +18+20

Харків +25+27

Дніпро +23+26

Запоріжжя +26+28

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

Читайте також: Магнітні бурі у вересні 2022: календар, коли небезпечні дати в України