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Погода в Україні 18 вересня: у яких областях буде найхолодніше

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Прогноз погоди на 18 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 18 вересня 2022 в Україні / Eilis Garvey on Unsplash

18 вересня в Україні переважатиме волога осіння погода з дощами та температурними стрибками. Детальний прогноз по містах читайте далі.

18 вересня, у неділю, по всій країні очікуються помірні та невеликі дощі. Відповідно до даних Укргідрометцентру, також посилиться вітер, а пориви сягатимуть до 15-20 м/с. Тому рятувальники попереджають про перший рівень небезпеки через серйозні опади, а у Карпатах – другий рівень небезпеки через дощі з мокрим снігом.

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Температура у південній та східній частинах вдень +24+29°; у центральних областях +16+21°; у західних та північних областях +12+17°, на Сумщині до +21°; в Карпатах вночі та вдень 0+5° тепла, – йдеться у повідомленні.

На Київщині та у Києві 18 вересня прогнозуються дощі з грозами, сильний вітер, а температура втримається на рівні +12+17.

Прогноз погоди на 18 вересня у містах України:

Погода в Україні 18 вересня: у яких областях буде найхолодніше - фото 513231
  • Ужгород +12+14
  • Львів +10+12
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Чернівці +12+14
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +18+20
  • Кропивницький +20+22
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +21+23
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +18+20
  • Суми +18+20
  • Харків +25+27
  • Дніпро +23+26
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

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