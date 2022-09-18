На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 18 вересня: у яких областях буде найхолодніше
-
- 56
18 вересня в Україні переважатиме волога осіння погода з дощами та температурними стрибками. Детальний прогноз по містах читайте далі.
18 вересня, у неділю, по всій країні очікуються помірні та невеликі дощі. Відповідно до даних Укргідрометцентру, також посилиться вітер, а пориви сягатимуть до 15-20 м/с. Тому рятувальники попереджають про перший рівень небезпеки через серйозні опади, а у Карпатах – другий рівень небезпеки через дощі з мокрим снігом.
І ще: Погода у вересні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Температура у південній та східній частинах вдень +24+29°; у центральних областях +16+21°; у західних та північних областях +12+17°, на Сумщині до +21°; в Карпатах вночі та вдень 0+5° тепла, – йдеться у повідомленні.
На Київщині та у Києві 18 вересня прогнозуються дощі з грозами, сильний вітер, а температура втримається на рівні +12+17.
Прогноз погоди на 18 вересня у містах України:
- Ужгород +12+14
- Львів +10+12
- Івано-Франківськ +11+13
- Чернівці +12+14
- Тернопіль +11+13
- Рівне +12+14
- Луцьк +11+13
- Вінниця +14+16
- Хмельницький +12+14
- Житомир +13+15
- Чернігів +15+17
- Черкаси +18+20
- Кропивницький +20+22
- Миколаїв +25+27
- Одеса +21+23
- Херсон +26+28
- Сімферополь +26+28
- Полтава +18+20
- Суми +18+20
- Харків +25+27
- Дніпро +23+26
- Запоріжжя +26+28
- Донецьк +26+28
- Луганськ +26+28
Читайте також: Магнітні бурі у вересні 2022: календар, коли небезпечні дати в України
-
16:48Зваблива Джорджина Родрігес засвітила нове тату під час фотосесії в басейні
-
16:20Японію заливає найпотужніший тайфун: відео з затоплених вулиць
-
15:52Хоробрі міста: Alyona Alyona випустила потужний трек про Маріуполь
-
15:25Колишня дівчина Ілона Маска пустила з молотка старі речі мільярдера
-
14:56Дощі та строката температура повітря: якою буде погода 20 вересня
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
14:22Королівська сім'я опублікувала в мережі відео на згадку про Єлизавету II: зворушливі кадри
-
13:51Внучки Єлизавети ІІ розчулили мережу прощальним листом королеві
-
13:21Лимон для прибирання: прості лайфхаки, як використовувати фрукт у побуті
-
12:55Які знаки Зодіаку мають найвищі розбагатіти до кінця року
-
12:21Росіянам тут не раді: які країни ЄС заборонили в'їзд громадянам РФ
-
11:51Чи шкодять зору окуляри та контактні лінзи: відповідь експертів
-
11:25McDonald's відчиняється в Україні: коли та які заклади запрацюють
-
10:50Ретро повертається: зваблива Меган Фокс захопила відвертим образом
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
10:27День ангела Михайла 2022: значення імені та характер його власників
-
09:52Жадан зворушив історією про хлопчика, який передав гроші на ЗСУ
-
09:26Анонімний перегляд у браузері: що це таке і чи забезпечує конфіденційність
-
08:2317 фактів, які інтроверти хотіли б розповісти про себе на роботі
- 18 вересня
-
20:3119 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Спокуслива тренерка Ана Чері блиснула фігурою в басейні
-
18:28Як визначити, що ви справляєтесь з ситуацією: 5 ознак
-
17:43Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:33У Бельгії 55 суддів поживуть у в'язниці за власною волею: причина доволі проста
-
15:44Від туманів до мокрого снігу: якою буде погода в Україні 19 вересня
-
15:52Хоробрі міста: Alyona Alyona випустила потужний трек про Маріуполь
-
11:25McDonald's відчиняється в Україні: коли та які заклади запрацюють
- 18 вересня
-
17:43Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:51Погода в Україні 18 вересня: у яких областях буде найхолодніше
- 17 вересня
-
18:27KOZAK SYSTEM – Як відгримить війна: дивіться новий щемливий кліп
-
15:53У Microsoft нагадали про відключення популярної версії Windows
-
12:39Цим знакам Зодіаку варто проявити креатив 17 вересня
- 16 вересня
-
17:44Віспа мавп вже в Україні: симптоми хвороби і як не захворіти
-
13:41Тіна Кароль – Вільні. Нескорені: слухайте перший трек співачки з початку війни
-
10:3945 українських слів, які характеризують погоду
- 15 вересня
-
18:21Таке вперше: BRYANGIN & ARKUSH заспівали про літо, якого не було, у новому треку
-
15:26Чому для дорослих так швидко летить час: просте пояснення науковців
-
12:54Пандемія коронавірусу триває: у ВООЗ зробили несподіваний прогноз
-
10:24"Ось вам, а не Херсон": Андрій Данилко показав зневажливий жест окупантам
- 14 вересня
-
20:4015 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:32Більше не Макс Барських: співак презентував першу пісню під новим псевдонімом
-
15:549 вечірніх звичок, які насправді псують ваш сон
-
12:31Святослав Вакарчук відмовився від "Голосу країни": у чому причина
-
10:51Цим трьом знакам Зодіаку варто уникати конфліктів 14 вересня
- 13 вересня
-
19:22Симфонічний оркестр Львівської філармонії відзначить своє 120-річчя
-
10:56Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 12 вересня
-
18:00Бачив, як висаджувався ворожий десант: хлопець з Бородянки розповів про початок 24 лютого
-
15:51"Якщо прилетить, то хай вбило б одразу": сім'я з Маріуполя про життя в окупації
-
11:50"Ласкаво просимо до пекла": Укрпошта анонсувала новий конверт та марку
- 11 вересня
-
20:31У Тайвані видали книгу "Вірю в це" з промовами Зеленського