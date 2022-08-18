Погода в Україні 18 серпня: синоптик попереджає про спеку з грозами

18 серпня в Україні переважатиме спекотна та грозова погода. Дізнавайтесь детальний прогноз по містах далі.

18 серпня, у четвер, в Україні спостерігається зріле літо – і спека, і грозові дощі, і шквали, і теплі ночі. Про це розповіла на своїй сторінці у соцмережах синоптик Наталка Діденко.

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Спека до +30 градусів буде на сході та півдні України. На решті території також не холодно, +25+29 градусів.

З дощами – так. Захід нарешті перепочине від вологи, буде сонячно й сухо. Також невелика ймовірність опадів буде в північних областях. А ось у східних областях та в південній частині циклон з півдня зумовить активну атмосферну діяльність. Тут і литиме, і гримітиме, і вітер зриватиметься раптом. Нестійка погода торкнеться також центральних областей, окрім Вінниччини, – додає синоптик.

У Києві 18-го серпня істотні опади малоймовірні. Вночі до +18, вдень до +27 градусів. На Спаса погода в Україні особливо не зміниться – гарно, тепло, і з сонцем, і з дощами.

Прогноз погоди на 18 серпня у містах України:

Правила поведінки під час грози від ДСНС:

Під час перебування вдома зачиніть всі двері та вікна;

У випадку штормового попередження уникайте паркування транспорту під високими конструкціями та під деревами;

На вулиці не ховайтесь під поодинокі високі дерева, а також уникайте металевих конструкцій (опори електропередач, вуличні ліхтарі тощо);

Якщо негода застала вас у полі, то краще перебути її у ямі, щоб тіло якомога менше торкалось з землею;

Якщо ви у горах під час грози, то варто уникати підвищень та виступів;

Не використовуйте електроприлади під час негоди, телефони також входять у цей перелік;

Не купайтесь у водоймах під час дощів з грозами.

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