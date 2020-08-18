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Погода в Україні 18 серпня: посилення спеки та грози
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18 серпня в Україну повернеться спекотна погода, а з нею у кілька областей прийдуть і дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
18 серпня, у вівторок, майже по всій країні втримається суха погода, але у кількох областях очікуються дощі з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря, 18-го серпня, протягом дня підніметься до +27+32 градусів. У більшості областей переважатиме суха погода, лише хвіст атмосферного фронту черкне локальними дощами по Чернігівщині та Сумщині. А ось в західних областях України пройдуть суттєвіші дощі, прогримлять грози, подекуди навіть можливі зливи та шквали. Хто в горах – особлива обережність! Дощі зумовлять трохи нижчу температуру повітря, на Заході +25+28 градусів", – додала вона.
У Києві 18 серпня буде сонячно та спекотно, повітря вдень прогріється до +30.
Прогноз погоди на 18 серпня у містах України:
- Ужгород +28+30
- Львів +26+28
- Чернівці +26+28
- Івано-Франківськ +26+28
- Тернопіль +27+29
- Рівне +27+29
- Луцьк +27+29
- Вінниця +30+32
- Хмельницький +27+29
- Житомир +28+30
- Чернігів +28+30
- Черкаси +29+31
- Миколаїв +29+31
- Одеса +26+28
- Херсон +28+30
- Сімферополь +28+30
- Полтава +29+31
- Суми +27+29
- Харків +27+29
- Дніпро +29+31
- Запоріжжя +27+29
- Донецьк +28+30
- Луганськ +28+30
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