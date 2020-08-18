Погода в Україні 18 серпня: посилення спеки та грози

18 серпня в Україну повернеться спекотна погода, а з нею у кілька областей прийдуть і дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

18 серпня, у вівторок, майже по всій країні втримається суха погода, але у кількох областях очікуються дощі з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря, 18-го серпня, протягом дня підніметься до +27+32 градусів. У більшості областей переважатиме суха погода, лише хвіст атмосферного фронту черкне локальними дощами по Чернігівщині та Сумщині. А ось в західних областях України пройдуть суттєвіші дощі, прогримлять грози, подекуди навіть можливі зливи та шквали. Хто в горах – особлива обережність! Дощі зумовлять трохи нижчу температуру повітря, на Заході +25+28 градусів", – додала вона.

У Києві 18 серпня буде сонячно та спекотно, повітря вдень прогріється до +30.

Прогноз погоди на 18 серпня у містах України:

Ужгород +28+30

Львів +26+28

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +27+29

Рівне +27+29

Луцьк +27+29

Вінниця +30+32

Хмельницький +27+29

Житомир +28+30

Чернігів +28+30

Черкаси +29+31

Миколаїв +29+31

Одеса +26+28

Херсон +28+30

Сімферополь +28+30

Полтава +29+31

Суми +27+29

Харків +27+29

Дніпро +29+31

Запоріжжя +27+29

Донецьк +28+30

Луганськ +28+30

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