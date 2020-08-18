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Погода в Україні 18 серпня: посилення спеки та грози

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

18 серпня в Україну повернеться спекотна погода, а з нею у кілька областей прийдуть і дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

18 серпня, у вівторок, майже по всій країні втримається суха погода, але у кількох областях очікуються дощі з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря, 18-го серпня, протягом дня підніметься до +27+32 градусів. У більшості областей переважатиме суха погода, лише хвіст атмосферного фронту черкне локальними дощами по Чернігівщині та Сумщині. А ось в західних областях України пройдуть суттєвіші дощі, прогримлять грози, подекуди навіть можливі зливи та шквали. Хто в горах особлива обережність! Дощі зумовлять трохи нижчу температуру повітря, на Заході +25+28 градусів", – додала вона.

У Києві 18 серпня буде сонячно та спекотно, повітря вдень прогріється до +30.

Прогноз погоди на 18 серпня у містах України:

Погода в Україні 18 серпня: посилення спеки та грози - фото 420686
  • Ужгород +28+30
  • Львів +26+28
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +27+29
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +27+29
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +27+29
  • Житомир +28+30
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +29+31
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +26+28
  • Херсон +28+30
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +29+31
  • Суми +27+29
  • Харків +27+29
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +28+30

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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