Погода в Україні 18 серпня: де можливі незначні дощі

18 серпня в Україні очікується доволі комфортна погода, оскільки трохи потепліє, а суттєвих дощів не очікується. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

18 серпня, у неділю, по всій країні очікується тепла та суха погода без опадів у вигляді злив. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря 18 серпня підвищиться і становитиме +24+29 градусів. На Чернігівщині, Сумщині місцями +20+23 градуси. Дощі суттєві малоймовірні – антициклон, хіба на північному сході буде більше хмар і можливий якийсь дощик-пігмей", – додала вона.

У Києві 18 серпня також буде сухо та тепло, повітря вдень прогріється до +24+26. А вже з понеділка температура почне підійматися.

Прогноз погоди на 18 серпня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +25+27

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль 25+27

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +24+26

Хмельницький +24+26

Житомир +23+25

Чернігів +22+24

Черкаси +23+25

Миколаїв +25+27

Одеса +26+28

Херсон +25+27

Полтава +22+24

Суми +21+23

Харків +23+25

Дніпро +24+26

Запоріжжя +24+26

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

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