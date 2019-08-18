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Погода в Україні 18 серпня: де можливі незначні дощі

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

18 серпня в Україні очікується доволі комфортна погода, оскільки трохи потепліє, а суттєвих дощів не очікується. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

18 серпня, у неділю, по всій країні очікується тепла та суха погода без опадів у вигляді злив. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря 18 серпня підвищиться і становитиме +24+29 градусів. На Чернігівщині, Сумщині місцями +20+23 градуси. Дощі суттєві малоймовірні антициклон, хіба на північному сході буде більше хмар і можливий якийсь дощик-пігмей", – додала вона.

У Києві 18 серпня також буде сухо та тепло, повітря вдень прогріється до +24+26. А вже з понеділка температура почне підійматися.

Прогноз погоди на 18 серпня у містах України:

Погода в Україні 18 серпня: де можливі незначні дощі - фото 348371
  • Ужгород +25+27
  • Львів +25+27
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль 25+27
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +23+25
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +26+28
  • Херсон +25+27
  • Полтава +22+24
  • Суми +21+23
  • Харків +23+25
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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