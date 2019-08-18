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Погода в Україні 18 серпня: де можливі незначні дощі
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18 серпня в Україні очікується доволі комфортна погода, оскільки трохи потепліє, а суттєвих дощів не очікується. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
18 серпня, у неділю, по всій країні очікується тепла та суха погода без опадів у вигляді злив. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря 18 серпня підвищиться і становитиме +24+29 градусів. На Чернігівщині, Сумщині місцями +20+23 градуси. Дощі суттєві малоймовірні – антициклон, хіба на північному сході буде більше хмар і можливий якийсь дощик-пігмей", – додала вона.
У Києві 18 серпня також буде сухо та тепло, повітря вдень прогріється до +24+26. А вже з понеділка температура почне підійматися.
Прогноз погоди на 18 серпня у містах України:
- Ужгород +25+27
- Львів +25+27
- Чернівці +25+27
- Івано-Франківськ +25+27
- Тернопіль 25+27
- Рівне +24+26
- Луцьк +24+26
- Вінниця +24+26
- Хмельницький +24+26
- Житомир +23+25
- Чернігів +22+24
- Черкаси +23+25
- Миколаїв +25+27
- Одеса +26+28
- Херсон +25+27
- Полтава +22+24
- Суми +21+23
- Харків +23+25
- Дніпро +24+26
- Запоріжжя +24+26
- Донецьк +25+27
- Луганськ +25+27
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