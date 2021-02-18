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Погода в Україні 18 лютого: незначне потепління та ожеледиця

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

18 лютого в Україні втримається морозна погода, хоч температура трохи підійметься. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

18 лютого, у четвер, на більшості території країни без істотних опадів, лише у південних та західних областях і місцями у центральних можливий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень у північних областях -7-14 градусів, на решті території -2-7 градусів, на Півдні -2+3, на Закарпатті та в Криму +1+5 градусів. У Києві якісь серйозні опади малоймовірні. На дорогах слизько. Вночі та вдень 18-го лютого температура повітря буде приблизно однаковою 10-12 градусів морозу. На вечір похолодає до -16-18 градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 18 лютого у містах України:

Погода в Україні 18 лютого: незначне потепління та ожеледиця - фото 448222
  • Ужгород +3+5
  • Львів -2-4
  • Чернівці -1-3
  • Івано-Франківськ -2-4
  • Тернопіль -4-6
  • Рівне -8-10
  • Луцьк -8-10
  • Вінниця -3-5
  • Хмельницький -4-6
  • Житомир -8-10
  • Чернігів -8-10
  • Черкаси -4-6
  • Миколаїв -2-4
  • Одеса -2-4
  • Херсон -2-4
  • Сімферополь +3+5
  • Полтава -4-6
  • Суми -8-10
  • Харків -4-6
  • Дніпро -3-5
  • Запоріжжя -2-4
  • Донецьк -2-4
  • Луганськ -2-4

Читайте також: Погода у лютому 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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