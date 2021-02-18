Погода в Україні 18 лютого: незначне потепління та ожеледиця

18 лютого в Україні втримається морозна погода, хоч температура трохи підійметься. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

18 лютого, у четвер, на більшості території країни без істотних опадів, лише у південних та західних областях і місцями у центральних можливий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень у північних областях -7-14 градусів, на решті території -2-7 градусів, на Півдні -2+3, на Закарпатті та в Криму +1+5 градусів. У Києві якісь серйозні опади малоймовірні. На дорогах слизько. Вночі та вдень 18-го лютого температура повітря буде приблизно однаковою – 10-12 градусів морозу. На вечір похолодає до -16-18 градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 18 лютого у містах України:

Ужгород +3+5

Львів -2-4

Чернівці -1-3

Івано-Франківськ -2-4

Тернопіль -4-6

Рівне -8-10

Луцьк -8-10

Вінниця -3-5

Хмельницький -4-6

Житомир -8-10

Чернігів -8-10

Черкаси -4-6

Миколаїв -2-4

Одеса -2-4

Херсон -2-4

Сімферополь +3+5

Полтава -4-6

Суми -8-10

Харків -4-6

Дніпро -3-5

Запоріжжя -2-4

Донецьк -2-4

Луганськ -2-4

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