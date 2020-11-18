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Погода в Україні 18 листопада: прогноз на сьогодні по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

18 листопада в Україні втримається суха та холодна осіння погода, місцями з ожеледицею. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

18 листопада, у середу, по всій території країни буде сухо і доволі холодно. Відповідно до даних Укргідрометцентру, найтепліше буде у західних та у південних областях - до +5+10. На решті території від -1 до +5.

У Києві 18 листопада очікується без суттєвих опадів, а температура повітря вдень сягне позначки до +2.

Прогноз погоди на 18 листопада у містах України:

Погода в Україні 18 листопада: прогноз на сьогодні по містах - фото 435450
  • Ужгород +8+10
  • Львів +9+11
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир 0+2
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси +1+3
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +4+6
  • Херсон +2+4
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава 0+2
  • Суми 0+2
  • Харків -1-3
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк -1-3
  • Луганськ -1-3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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