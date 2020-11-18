Погода в Україні 18 листопада: прогноз на сьогодні по містах

18 листопада в Україні втримається суха та холодна осіння погода, місцями з ожеледицею. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

18 листопада, у середу, по всій території країни буде сухо і доволі холодно. Відповідно до даних Укргідрометцентру, найтепліше буде у західних та у південних областях - до +5+10. На решті території від -1 до +5.



У Києві 18 листопада очікується без суттєвих опадів, а температура повітря вдень сягне позначки до +2.

Прогноз погоди на 18 листопада у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +9+11

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +8+10

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +1+3

Хмельницький +8+10

Житомир 0+2

Чернігів 0+2

Черкаси +1+3

Миколаїв +2+4

Одеса +4+6

Херсон +2+4

Сімферополь +6+8

Полтава 0+2

Суми 0+2

Харків -1-3

Дніпро 0+2

Запоріжжя 0+2

Донецьк -1-3

Луганськ -1-3

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