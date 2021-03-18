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Погода в Україні 18 березня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

18 березня в Україні переважатиме волога та холодна погода, яка затримається ще й на вихідних. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі

18 березня, у четвер, у більшість областей країни втримається волога та прохолодна погода. На потепління варто очікувати не раніше 22-23 березня. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Четвер, як власне, і п'ятниця, і субота з неділею найближчі, буде холодним та вологим. Температура повітря 18-го березня впродовж дня передбачається не вище +2+5 градусів, на Півдні, в Приазов'ї та на Дніпропетровщині +4+9 градусів. Вітер в Україні завіватиме з північного заходу і буде рвучким.Опади. У четвер очікуються періодичні опади практично повсюди, в Україні місцями дощ та мокрий сніг. У Києві 18-го березня буде хмарна волога холодна погода, вдень близько +3, +4 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 18 березня у містах України:

Погода в Україні 18 березня: точний прогноз по містах - фото 452024
  • Ужгород +4+6
  • Львів +2+4
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +4+6
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава +3+5
  • Суми +3+5
  • Харків +4+6
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +5+7
  • Луганськ +3+5

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