Погода в Україні 18 березня: точний прогноз по містах

18 березня в Україні переважатиме волога та холодна погода, яка затримається ще й на вихідних. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі

18 березня, у четвер, у більшість областей країни втримається волога та прохолодна погода. На потепління варто очікувати не раніше 22-23 березня. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Четвер, як власне, і п'ятниця, і субота з неділею найближчі, буде холодним та вологим. Температура повітря 18-го березня впродовж дня передбачається не вище +2+5 градусів, на Півдні, в Приазов'ї та на Дніпропетровщині +4+9 градусів. Вітер в Україні завіватиме з північного заходу і буде рвучким.Опади. У четвер очікуються періодичні опади практично повсюди, в Україні місцями дощ та мокрий сніг. У Києві 18-го березня буде хмарна волога холодна погода, вдень близько +3, +4 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 18 березня у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +2+4

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +3+5

Вінниця +3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +2+4

Чернігів +3+5

Черкаси +3+5

Миколаїв +5+7

Одеса +4+6

Херсон +6+8

Сімферополь +6+8

Полтава +3+5

Суми +3+5

Харків +4+6

Дніпро +5+7

Запоріжжя +6+8

Донецьк +5+7

Луганськ +3+5

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