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Погода в Україні 18 березня: точний прогноз по містах
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18 березня в Україні переважатиме волога та холодна погода, яка затримається ще й на вихідних. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі
18 березня, у четвер, у більшість областей країни втримається волога та прохолодна погода. На потепління варто очікувати не раніше 22-23 березня. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.
"Четвер, як власне, і п'ятниця, і субота з неділею найближчі, буде холодним та вологим. Температура повітря 18-го березня впродовж дня передбачається не вище +2+5 градусів, на Півдні, в Приазов'ї та на Дніпропетровщині +4+9 градусів. Вітер в Україні завіватиме з північного заходу і буде рвучким.Опади. У четвер очікуються періодичні опади практично повсюди, в Україні місцями дощ та мокрий сніг. У Києві 18-го березня буде хмарна волога холодна погода, вдень близько +3, +4 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 18 березня у містах України:
- Ужгород +4+6
- Львів +2+4
- Чернівці +3+5
- Івано-Франківськ +3+5
- Тернопіль +2+4
- Рівне +2+4
- Луцьк +3+5
- Вінниця +3+5
- Хмельницький +3+5
- Житомир +2+4
- Чернігів +3+5
- Черкаси +3+5
- Миколаїв +5+7
- Одеса +4+6
- Херсон +6+8
- Сімферополь +6+8
- Полтава +3+5
- Суми +3+5
- Харків +4+6
- Дніпро +5+7
- Запоріжжя +6+8
- Донецьк +5+7
- Луганськ +3+5
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