Погода в Україні 17 жовтня: синоптик розповіла, коли закінчиться бабине літо

17 жовтня в Україні ще триватиме тепла погода, але наближатимуться погодні зміни. Детальний прогноз дізнавайтесь далі.

17 жовтня, у понеділок, буде знову чудова погода, сухо, сонячно, а вдень ще й потеплішає. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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У вівторок буде ще тепліше, до +17+22 градусів. А ось у середу-четвер пройдуть дощі, у Карпатах 20-го жовтня ймовірний сніг, атмосферні холодні фронти з північного заходу Європи принесуть суттєве похолодання. І теперішні +14+20 зміняться на +6+12 градусів! Відповідно, без опалення в помешканнях стане дуже холодно, стрімкі стрибки атмосферного тиску, градусів можуть негативно вплинути на здоров'я, настрій, працездатність – підготуйтесь до такої різкої зміни погоди", – додала вона.

У Києві понеділок та вівторок будуть красивими, сонячними, яскравими та теплими. В понеділок у столиці до +16 градусів, у вівторок до +20 градусів. А ось в середу в Києві збільшиться хмарність, вологість, пройде невеликий дощ, почне знижуватися температура повітря. І вже в четвер вдень очікується лише +7+9 градусів.

Прогноз погоди на 17 жовтня по містах України:

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