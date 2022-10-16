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Погода в Україні 17 жовтня: синоптик розповіла, коли закінчиться бабине літо
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17 жовтня в Україні ще триватиме тепла погода, але наближатимуться погодні зміни. Детальний прогноз дізнавайтесь далі.
17 жовтня, у понеділок, буде знову чудова погода, сухо, сонячно, а вдень ще й потеплішає. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
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У вівторок буде ще тепліше, до +17+22 градусів. А ось у середу-четвер пройдуть дощі, у Карпатах 20-го жовтня ймовірний сніг, атмосферні холодні фронти з північного заходу Європи принесуть суттєве похолодання. І теперішні +14+20 зміняться на +6+12 градусів! Відповідно, без опалення в помешканнях стане дуже холодно, стрімкі стрибки атмосферного тиску, градусів можуть негативно вплинути на здоров'я, настрій, працездатність – підготуйтесь до такої різкої зміни погоди", – додала вона.
У Києві понеділок та вівторок будуть красивими, сонячними, яскравими та теплими. В понеділок у столиці до +16 градусів, у вівторок до +20 градусів. А ось в середу в Києві збільшиться хмарність, вологість, пройде невеликий дощ, почне знижуватися температура повітря. І вже в четвер вдень очікується лише +7+9 градусів.
Прогноз погоди на 17 жовтня по містах України:
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